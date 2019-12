Fizični obračun: minister udaril poslanca po obrazu #video

Do fizičnega obračunavanja med dvojico je prišlo včeraj na parlamentarnem zasedanju, na katerem je bila glavna tema program reform, pri čemer je bilo v ospredje postavljeno vprašanje glede vstopa BiH v Nato, čemur trenutna oblast Republike Srbske nasprotuje, poroča Aljazeera Balkans.

Minister poslanca ozmerjal z opico in ga udaril po obrazu

Poslanec Draško Stanivuković je med govorom predsednika Republike srbske Milorada Dodika delil zastavice Nata. Ko je Lukać stopil na govorniški oder, je Stanivukovića izzval, naj mu ne poskuša predati zastavice. Stanivuković se je naprej oglasil s poslanskega mesta, a ko ga je Lukač pozval, naj se mu približa, je Stanivuković stopil do njega in ga vprašal, komu grozi.

Notranji minister je nato v poslanca odvrgel papirje in ga ozmerjal z opico ter ga z roko udaril po obrazu. V incidentu je posredovala poslanka Jelena Trivić, sicer Stanivukovićeva poslanska kolegica, sejo pa so po incidentu prekinili.

"Ali je to normalna država?"

Stanivuković je že napovedal, da bo zoper notranjega ministra podal prijavo na policijo in tožilstvo. "Ali je to normalna država? Da je minister policije pretepač," je po dogodku dejal poslanec in poudaril, da je to za Lukača očitno normalna oblika vedenja.

"V tem parlamentu imamo pošasti. Meni so odvzeli besedo, on pa lahko še naprej sedi v parlamentu," je povedal poslanec. Stanivuković in njegovi poslanski kolegi iz vrst PDP so po incidentu sporočili, da ne bodo prisostvovali na nadaljnjih zasedanjih parlamenta.