BiH sprejela domnevne borce IS in jih že priprla

V Bosno in Hercegovino se je vrnila prva skupina državljanov, ki so jih zajele kurdske in ameriške sile. Za pet od njih je sodišče BiH odredilo enomesečni pripor.

Včeraj se je v BiH vrnila prva skupina njihovih državljanov, ki so bili v ujetniških taboriščih in jih sumijo, da so bili povezani z borci IS.

Njihovo vračanje je bilo predvideno že v začetku decembra, vendar takrat BiH takrat še niso bile pripravljene. Kot poroča Dnevni avaz so za pet od njih odredili enomesečni pripor zaradi begosumnosti.

Želeli so jih vrniti že v začetku decembra

Vsi odrasli moški, ki so bili vrnjeni, so osumljeni povezav s terorizmom, nahajali pa so se v taboriščih v Siriji. Prevoz domov naj bi po poročanju bosanskih medijev organizirale ZDA. Te že več mesecev pritiskajo na države, naj sprejmejo svoje državljane, povezane z IS, ki so po padcu te skupine ostale v taboriščih.

Po podatkih varnostnih agencij BiH bi lahko bilo v teh taboriščih še okoli 260 državljanov BiH, med njimi okoli 100 moških, ki naj bi se borili v vrstah IS. 49 se jih je medtem že vrnilo v domovino, od katerih so jih 24 obsodili na zaporne kazni od enega do štirih let zapora, ker so se borili na strani IS.