RŠ javno pozval ŠOS k podpori za zagotovitev zadostnega financiranja

Javno pismo je poslala po tem, ko je novoizvoljeni študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) predvidel ničelno financiranje RŠ. Na to so opozorili najprej s sporočilom za javnost, nato še na spletni novinarski konferenci.

Prizadevanja za sredstva iz proračuna ŠOU so prizadevanja za namensko porabo javnega denarja, ki je namenjen uresničevanju študentskega in javnega interesa, je zapisala Ana Kandare. Pismo je naslovila na predsednika in generalnega sekretarja ŠOS Klemna Perana in Alena Brkiča.

Prekinitev (zadostnega) financiranja RŠ s strani ŠOU bi po njenih besedah ogrozila sam obstoj "te edinstvene medijske, izobraževalne in civilnodružbene institucije, katere poslanstvo in pomen razumejo številne akademske, znanstveno-raziskovalne, študentske, sindikalne in druge civilnodružbene organizacije". Po novici, da je ogroženo njegovo financiranje, so namreč prejeli številna pisma podpore.

"Nepojmljivo"

Direktorici se zdi nepojmljivo, da se v 21. stoletju lahko zgodi, da se ŠOU odpove financiranju neodvisnega medija in celo napoveduje njegovo privatizacijo. Na RŠ so prepričani, da to kaže na popolno nerazumevanje vloge in pomena neodvisnih medijev za zdravo delovanje demokratične družbe, katerih del so tudi študentke in študenti iz vse države.

"Prav med temi študentkami in študenti so najbolj kritični, solidarni, napredni in demokratični člani družbe, od katerih bo v končni fazi odvisna naša prihodnost in prihodnost naših zanamcev. Prepričani smo, da bodo s komercializacijo ali finančnim podhranjevanjem RŠ študentski živelj prikrajšali za enega bistvenih emancipatornih vzvodov sodobne družbe, pravice do informiranja, ki ni obremenjeno z ozkimi poltičnimi ali komercialnimi interesi, ter tako ustvarjanja informirane podlage za krepitev kritičnega razmišljanja tega, upamo si celo reči, da v tem smislu najbolj pomembnega dela družbe," je zapisala Ana Kandare.

Poudarila je tudi pomen radia za izobraževanje, saj RŠ na leto brezplačno usposablja več kot 50 mladih za novinarske, špikerske, tehnične poklice v medijih in širše. "Številni projekti, financirani iz lokalnih, nacionalnih in evropskih javnih sredstev, potrjujejo javni interes na številnih področjih, od novinarstva, svobode govora, medijskega opismenjevanja, integracije migrantov, alternativne glasbene scene do številnih drugih področij, ki pričajo o tem, da je RŠ več kot medij," je poudarila v pismu.

Kot še meni Ana Kandare, je boj za RŠ boj za pravico študentk in študentov ter kritične javnosti za vrednote demokratične in solidarne družbe prihodnosti. Zato od ŠOS pričakujejo podporo v prizadevanju za zagotovitev stabilnega financiranja te najstarejše neodvisne študentske in skupnostne radijske postaje v Evropi.