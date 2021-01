V podporo Radiu Študent tudi v Slovenskem centru PEN in Društvu slovenskih režiserjev

Člani in članice Slovenskega centra PEN, ki se, kot so poudarili, zavzemajo za odprto družbo in svobodo govora, menijo, da je vloga RŠ v času njegovega več kot polstoletnega obstoja izjemnega pomena.

"RŠ je večkrat tudi edini obveščal javnost o nekaterih prikritih dogodkih in škodljivih družbenih procesih, omogočal nastopanje aktivistom, za katere so bili drugi mediji zaprti, dal prve novinarske izkušnje mnogo našim članom in članicam ter izobrazil veliko danes pomembnih slovenskih novinarjev in novinark," so našteli.

"Udejanjal osnovna načela temeljne listine PEN"

Kot so zapisali, je RŠ v svojih prispevkih že od vsega začetka – že v sedemdesetih letih preteklega stoletja – udejanjal temeljna načela temeljne listine PEN. "Tudi zdaj se zavzema za obrobne skupine, enakopravnost, migrante ter odpira pomembne družbene teme in razmisleke. RŠ je tako pomemben gradnik slovenske demokracije," so prepričani v Slovenskem centru PEN. Zato pozivajo krovno organizacijo ŠOU, da še vnaprej finančno podpira njegovo delovanje. "Nepričakovani umik financiranja lahko razumemo le kot ekonomsko cenzuro, ukrep, ki ne sodi v demokratično pluralno družbo," so kritični.

V Društvu slovenskih režiserjev, ki, kot so zapisali, posluša RŠ, so spomnili, da je "RŠ ena od najstarejših neodvisnih študentskih radijskih postaj v Evropi, ki že več kot 50 let bogati slovenski medijski in kulturni prostor".

RŠ po mnenju društva igra pomembno vlogo v slovenski kulturno-družbeni sferi, pa ne le kot radijski medij, ki pogosto edini poroča o specifičnih kulturnih prireditvah, temveč tudi kot izobraževalni bazen. Skozi RŠ se je v zadnjih 50 letih izobrazilo in formiralo mnogo prepoznavnih imen s področja kulture in medijskega prostora, so poudarili v društvu režiserjev.

"Lani je bila slovenska kultura izpostavljena prvemu valu – udaru – nefinanciranja. Val je najprej zajel slovenski film in v Društvu slovenskih režiserjev nehote vidimo vzporednice poskusa spreminjanja slovenske kulturne krajine z ukrepom nefinanciranja pomembnih institucij na področju kulture in medijev. Opažamo, da to postaja čedalje bolj razširjen modus operandi današnjega neoliberalnega razmišljanja," so zapisali.

RŠ mora po besedah režiserjev ostati neodvisen v svojem poročanju in spremljanju kulturno-družbenega življenja in nikoli ne sme biti propagandno orodje. Zato pozivajo ŠOU Ljubljana, da mu vnaprej omogoči zadostno financiranje za nemoteno delovanje.

Na možnost prekinitve financiranja pri ŠOU je RŠ opozoril prejšnji teden in v ponedeljek še na spletni novinarski konferenci, na kateri so predstavili tudi posebno spletno stran za zbiranje podpisov podpore. Za ohranitev sofinanciranja se je izreklo več združenj, med njimi Društvo novinarjev Slovenije in visokošolski sindikat.