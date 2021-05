Med petkovimi protesti razbijali po kampusu. Radio Študent zanika spodbujanje nasilja.

Neznane osebe, ki so pobegnile iz kampusa pred prihodom policije, so povzročile za nekaj sto evrov škode. Pri lastniku kampusa ŠOUL za napad krivijo radio Študent, kjer pa vodilni vse obtožbe zavračajo.

Med včerajšnjimi protesti je večja skupina posameznikov napadla poslopja Študentskega kampusa v Ljubljani, so sporočili iz Študentske organizacije univerze v Ljubljani (ŠOUL). Kot je na Facebooku zapisal predsednik ŠOUL Klemen Petek, je množica uničevala lastnino na kampusu in na silo vdrla v eno od poslopij.

Uničevanje spodbujali sodelavci radia Študent?

"K uničevanju Študentskega kampusa in nasilju so spodbujali posamezniki, ki so sodelavci Radia Študent," je zapisal Petek. Po njegovih besedah je včerajšnje dogajanje le vrh ledene gore večmesečnih osebnih diskreditacij in nadlegovanja sodelavcev ŠOU. "Vodstvu Radia Študent sporočam, da navkljub stalnemu izgovarjanju na svobodo izražanja njihovih sodelavcev, tudi oni nosijo pomemben del odgovornosti za včerajšnje dogajanje," je še zapisal Petek.

Radio Študent vse navedbe ŠOUL zanika

Na radiu Študent navedbe Petka zavračajo. "Navedbe ŠOUL, da smo spodbujali včerajšnje nasilje, so lažne in jih odločno zanikamo," nam je sporočil odgovorni urednik Matjaž Zorec. Po njegovih besedah njihovi sodelavci niso vpleteni." Dodajam, da nismo profesionalna institucija ter da imamo več kot 200 rednih honorarnih sodelavcev, za katere seveda ne moremo vedeti, kaj počnejo v prostem času," je v odgovoru še zapisal Zorec.

Pred prihodom policije so se neznane osebe razbežale

Pred prihodom policistov na kraj so se neznane osebe že razbežale, so nam sporočili iz policije. Po do sedaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je več oseb poškodovalo dvoriščna vrata in inventar pred stavbo. Z dejanjem so osebe povzročile za nekaj sto evrov materialne škode. Preiskava kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari še poteka, so še sporočili iz policije.