''Vstaja v središču Ljubljane''; policija z videonadzorom, gibanje omejeno

Udeležbo na shodu so napovedali tudi študentje, upokojenci, okoljevarstvene organizacije, akademska sfera, glasbeniki in umetniki ter marginalizirane skupine. Podporo protestnikom so med drugim izrazili tudi Alternativna akademija, Forum za demokracijo, Gibanje za družbeno odgovornost in Odbor za pravično in solidarno družbo.