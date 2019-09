Prva nadzornica SODO: Ministrica v moje delo ni posegala

Kot so razkrili novinarji oddaje Planet ob 18.00, naj bi Bratuškova najprej prek predsednice nadzornega sveta poskušala preklicati razpis za direktorja družbe SODO, sicer neodvisnega koncesionarja, ki upravlja električno omrežje s sedežem v Mariboru, a ji ni uspelo.

Mojca Soža je danes v sporočilu, ki so ga posredovali z ministrstva, takšne navedbe ostro zavrnila. "Ministrica v moje delo, odločitve in predloge ni nikoli posegala in pravzaprav sem zgrožena nad lažnimi informacijami, da naj bi se ravno to zgodilo," je zapisala v pisnem odzivu.

Predlagala podaljšanje roka za oddajo prijav na razpis

Zapisala je, da Vodušku sedanji mandat poteče konec marca 2020. "Kljub mojemu predlogu, da se na objavo razpisa za direktorja družbe počaka do konca poletja, saj je do poteka mandata še 8 mesecev, je bil na pritisk preostali dveh nadzornikov - Izidorja Polanca in Damirja Ivančića - razpis objavljen v vrhuncu letnih dopustov, to je 2. 8. Rok za oddajo prijav pa je bil 19. avgust."

Soža je zatrdila, da je predlagala podaljšanje roka do konca septembra, s čimer bi dali možnost za prijavo večjemu številu kandidatov, a ni dobila podpore preostalih dveh nadzornikov. Potrdila je, da se je na razpis poleg aktualnega direktorja prijavil le še en kandidat, kar se ji glede na po njenem neprimeren termin razpisa zdi pričakovano.

Še pred odprtjem prijav je Soža še enkrat predlagala, da se poskusi najti rešitev za podaljšanje roka ali ponovitev razpisa, saj da je pred njegovo objavo nadzorni svet izrazil željo po čimvečjem številu prijav.

A nadzornik Ivančić naj bi ji povedal, da pravno to ni mogoče, delavski predstavnik Polanec pa naj bi že od sredine julija opozarjal, da je potreben čimprejšnji izbor direktorja, saj naj bi se v družbi pojavljal nemir, kar se Soži več kot pol leta pred potekom Voduškovega mandata zdi nenavadno.

Soža je predlagala, da se preveri nekatera področja poslovanja družbe. V teku je namreč po njenih besedah postopek pred Državno revizijsko komisijo, v katerem se trenutnemu poslovodstvu očitajo resne kršitve, na domnevne nepravilnosti pa so bili nadzorniki opozorjeni tudi z anonimnim pismom. A sta preostala nadzornika tudi ta predlog zavrnila, je zapisala Soža.

"Člana nadzornega sveta sta tako nadzornemu svetu onemogočila opravljanje njegove osnovne funkcije, to je funkcije nadzora nad poslovanjem družbe, kar se mi zdi nedopustno," je še navedla Soža, ki si želi, da bi v prihodnje prevladala strokovnost in zdrava pamet ter da bi nadzorni svet končno lahko začel opravljati svoje delo.

Vlada je sicer kot skupščina družbe v četrtek odpoklicala nadzornika Ivančića in namesto njega za obdobje do 13. maja 2023 imenovala Hinka Šolinca, generalnega direktorja za energijo na ministrstvu za infrastrukturo.