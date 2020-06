Proti večeru nevihte, v soboto vroče #animacija

Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, bolj verjetne bodo v severni polovici Slovenije. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V petek plohe, v soboto vroče

V petek bo delno jasno z možnostjo krajevnih ploh in posameznih neviht. V soboto bo sončno in vroče, predvsem v gorskem svetu bodo popoldne posamezne nevihte.

Kako bo pri sosedih

V sosednjih pokrajinah bo danes sončno, sredi dneva in popoldne pa bo v krajih severno od nas verjetnost za plohe in nevihte naraščala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Jutri bo ob severnem Jadranu povečini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v krajih severno od nas.