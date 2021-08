Protestniki uničevali markacije okoli Triglava. "To je vandalsko in nespoštljivo." #foto

Dejanja protestnikov so nedopustna, žaljiva in kazniva, je opozoril markacist Boštjan Gortnar.

Dejanja protestnikov so nedopustna, žaljiva in kazniva, je opozoril markacist Boštjan Gortnar. Foto: Boštjan Gortnar, markacist inštruktor.

V naše uredništvo smo prejeli pismo markacista inštruktorja Boštjana Gortnarja, ki je v četrtek in petek kot markacist vodil delovno akcijo popravila planinskih poti okoli Triglava, v kateri je sodelovalo sedem markacistov prostovoljcev. Kot meni, je nedopustno, da so "petkovi protestni kolesarji" svoje nalepke z logotipi lepili na planinske smerne table in drogove okoli koče na Planiki. To je prepovedano in se lahko kaznuje tudi z denarno kaznijo, je še opozoril.

Boštjan Gortnar, markacist inštruktor, se je s "petkovimi protestnimi kolesarji", ki so bili pretekli petek na Triglavu, srečal pri koči na Planiki.

"Videl sem, da so lepili nalepke s svojimi logotipi tudi na planinske smerne table in drogove, ki so okoli koče. Ko sem se popoldne vračal proti Pokljuki, sem opazil, da je večina smernih tabel v tej smeri polepljenih. Nalepke so bile nalepljene tudi čez napise, v katerih so podane osnovne informacije o planinski poti in njeni težavnosti," je opisal videno.

Gortnar je opozoril, da je takšno početje kaznivo. Foto: Boštjan Gortnar, markacist inštruktor.

Kar se je dalo rešiti, je rešil

Kjer je lahko, je nalepke odstranil, nekaj pa jih je še treba, saj jih ni dosegel. "To delo verjetno čaka skrbnika planinske poti oziroma planinsko društvo," je še zapisal.

Prepovedano početje in nespoštovanje prostovoljcev

Smerne table so namenjene planincem, da jim podajo osnovno informacijo o poti in jih usmerjajo na planinsko pot, je pojasnil Gortnar.

"Nanje je prepovedano dajati kakršnekoli druge oznake ali jih poškodovati, kar govori tudi 25. člen zakona o planinskih poteh. To se lahko kaznuje tudi z denarno kaznijo. Dejanje protestnikov pa kaže tudi na nespoštovanje našega prostovoljnega urejanja planinskih poti," je opozoril.

"Ni mi prijetno, ko pomislim, kako smo nosili težke drogove in opremo na ramenih več ur daleč, da smo namestili vse te table, potem pa se nekdo tako vandalsko obnaša do njih," je razočarano dejal Gortnar. Foto: Boštjan Gortnar, markacist inštruktor.

Avtor fotografij je še opozoril, da table tudi niso zanemarljiv strošek, planinska društva pa jih večinoma financirajo sama.

"Po teh planinskih poteh hodi tudi veliko tujcev in ne vem, kaj si mislijo, ko na tablah opazijo take nalepke," je svoj dopis sklenil Gortnar. Več fotografij si lahko ogledate v spodnji galeriji.