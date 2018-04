Protestniki trdijo: Negativni učinki po cepljenju niso izmišljotina #video

Danes je na ploščadi Trga republike potekal protestni shod Proti nedemokratičnim postopkom in spremembam zakonodaje glede cepljenja. Protestniki želijo možnost svobodnega odločanja o cepljenju otrok: "Želimo, da se pokaže prava resnica in da se učinke po cepljenju začne beležiti."

Shod je organiziralo Združenje za naravni razvoj otrok, ki nasprotuje obravnavi Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih na eni izmed izrednih sej. Združenje je na svoji spletni strani k udeležbi pozvalo čim večje število ljudi.

"To je naša zadnja možnost. Če bo večina prisotnih poslancev pritisnila gumb za, bo novela ZNB sprejeta. In vsi vemo, kaj to pomeni," so zapisali na svojo spletno stran in dodali: "Skupaj smo močnejši."

Ko se prepleteta festival milnih mehurckov in shod za svobodo odlocanja glede cepljenja otrok.@PlanetTV @PlanetDanes @SiolNEWS pic.twitter.com/pflyzn6gXA — Veronika Lavrenčič (@ver_lavrencic) 16 April 2018

Sočasno je danes na Trgu republike potekal tudi Festival milnih mehurčkov.

Epidemija ošpic v Srbiji pojenja

Epidemija ošpic v Srbiji, ki pustoši že od oktobra, naj bi počasi pojemala, je sporočila srbska epidemiologinja Darija Kisić-Tepavčević z Instituta Batut. Skupaj so zabeležili 4.740 primerov te bolezni, tretjina pa jih je potrebovala zdravljenje v bolnišnici. 15 ljudi je umrlo.

Zadnjo smrtno žrtev so ošpice v Srbiji zahtevale v soboto. Umrl je otrok, star 11 mesecev, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kot je povedala Kisić-Tepavčevićeva za srbsko televizijo RTS, so zaplete zabeležili pri več kot 500 obolelih, ki so dobili pljučnico, pri dveh pa so ošpice povzročile tudi vnetje možganov.

Foto: Thinkstock

Epidemiologinja: Morda je še prezgodaj za napovedi

Epidemiologinja je opozorila, da je morda še prezgodaj za napovedi, vendar pa v zadnjih tednih beležijo padec skupnega števila obolelih. To je morda posledica ukrepov za imunizacijo, po drugi strani pa tudi posledica toplejšega vremena in dejstva, da se ljudje ne zadržujejo več toliko v zaprtih prostorih, je še povedala.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe pri kašljanju, kihanju, redkeje pa s posrednim prenosom prek sveže onesnaženih predmetov. Bolnik, ki je okužen z ošpicami, je kužen štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po njegovem pojavu.