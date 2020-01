Protesti iz Izraela zaradi razveljavitve sodbe Rupniku: Sramota in izkrivljanje zgodovine holokavsta

Pri slovenski veleposlanici v Izraelu so danes ostro protestirali predstavniki iz Centra Simona Wiesenthala zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Kot so dejali, je odločitev slovenskega vrhovnega sodišča "sramotna in pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin".