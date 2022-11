Prometni infarkt v središču prestolnice

Vozači so vajeni vsakodnevne popoldanske konice, a danes je bil prometni kaos še toliko večji zaradi prometne nesreče na Dunajski cesti, ki je ohromila promet v središču mesta. Potniki, ki so bili v času nesreče na avtobusu, so morali z njega izstopiti in pot nadaljevati peš, je za Siol.net povedala uporabnica Ljubljanskega potniškega prometa.

Zaradi nesreče je zaprt en prometni pas proti obvoznici med Linhartovo cesto in Kržičevo ulico, posledično pa so nastale dolge kolone vozil, stali so tudi mestni avtobusi.

Promet je oviran tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici zaradi razsutega tovora na uvozu Ljubljana Moste iz smeri Zaloške proti Sneberjam.

Kakšno je stanje na cestah po Sloveniji, si lahko ogledate spodaj.