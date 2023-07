Gneča na cesti: na primorki odstranili posledice prometne nesreče

Na primorski avtocesti v smeri Kopra sta bila zaradi prometne nesreče med Brezovico in Vrhniko zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je potekal po odstavnem pasu. Posledice nesreče so odstranili, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru se potovalni čas podaljša za deset minut, poroča prometnoinformacijski center.