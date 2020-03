Spet dovoljena prodaja zaščitnih sredstev, kot so maske in razkužila

Med zaščitna sredstva spadajo:



- sredstva za osebno in skupinsko zaščito (zaščitne ro­kavice, zaščitni kombinezoni, zaščitne obleke, zaščitne maske (FFFP 2 ali IIR, FFFP 3, troslojne kirurške z vrvicami) in očala),



- razkužila,



- druga sredstva in izdelki, ki so lahko uporabljeni za zaščito zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pred nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19).

Šabedrova odredba je vsem, ki v Sloveniji razpolagajo z zaščitnimi sredstvi, katerih namen je zaščita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri obravnavi in zdravljenju bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, prepovedala promet s temi sredstvi na in zunaj območja države, razen za potrebe oskrbovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, policije, Slovenske vojske ter sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Veljati je začela minuli petek ob 16. uri, a prepoved ni trajala dolgo, saj jo že danes odpravila vlada Janeza Janše, poroča STA. Kot je po srečanju z direktorji bolnišnic v izjavi za medije pojasnil novi minister za zdravje Tomaž Gantar, je vlada prepoved preklicala, da se ne bi delalo škode na področju, ki je zdaj prioriteta in da bi lahko zadostili potrebam.

Zaščitna sredstva bodo lahko kupovali tudi državljani

"Promet mora biti odobren, če hočemo ta zaščitna sredstva dobavljati in da delo na tem področju nemoteno poteka," je še dodal. Ko in če bodo zaščitna sredstva na razpolago v na primer lekarnah, jih bodo po ministrovih besedah lahko kupili tudi državljani.

Zaloge zaščitne opreme so bile sicer tudi ena glavnih tem srečanja v vodstvi bolnišnic. Kot je ob odhodu povedal Gantar, je bil namen srečanja natančno ugotoviti, kaj bolnišnicam manjka, in se dogovoriti glede postopkov pri obravnavi vseh bolnikov Glede tega bodo v ponedeljek na podlagi mnenj predstavnikov bolnišnic tudi pripravili smernice za posamezen nivo, da bodo navodila jasna, je napovedal Gantar.

Minister za zdravje Tomaž Gantar Foto: STA

Kot je pojasnil, ima vsaka bolnišnica svoje težave: eni manjka nekaj, drugi nekaj drugega. Ugotavljal je še, da so bile pred menjavo vlade očitno težave tudi v komunikaciji in zbiranju podatkov. "Zdaj pa želimo priti do točnih številk glede na to, da so nabave vedno težje, ker države tudi svoja tržišča zapirajo in se bojijo širjenja virusa," je ocenil.

Pri opremi so prvi v vrsti zdravstvene ustanove in domovi za starostnike

Dodal je, da ga ni strah, da Slovenija ne bi bila uspešna pri nabavi opreme. Ob tem je napovedal, da bodo možnost dostopa do vseh zaščitnih sredstev postopno širili na vse druge skupine, ampak v prvi vrsti trenutno ostajajo zdravstvene ustanove in domovi starejših občanov, ki so v tem trenutku najbolj na udaru.

Za ponedeljek je predvidena telekonferenca z vodstvi zdravstvenih domov, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je sklical sestanek vodstvi domov za starejše. Gantar je napovedal, da bodo epidemiolog in zdravniki, usposobljeni za obvladovanje okužb, ocenili stanje in možne ukrepe, na podlagi katerih bodo lahko pripravili ustrezna navodila.

Preberite še: