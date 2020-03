Udarniki so s svojo brezplačno pomočjo pridobili zaupanje še posebno starejšega dela populacije, ljudem pomagajo že pet let.

Udarniki so s svojo brezplačno pomočjo pridobili zaupanje še posebno starejšega dela populacije, ljudem pomagajo že pet let. Foto: Udarnik MC Velenje

V času, ko na nas preži koronavirus, so za starejše prebivalce v Velenju poskrbeli prostovoljci. Udarnik MC Velenje je skupina, ki v tej občini že pet let pomaga z najrazličnejšimi brezplačnimi opravili in pomočjo, v času epidemije pa so se še bolj zavzeli za starejše. Da jim ni treba hoditi s svojih domov, zanje opravljajo nujne nakupe, na voljo so jim tudi za pogovor, s svojimi številnimi aktivnostmi pa so postali pravi ponos svoje občine.

Ko je pred petimi leti ostal brez službe, se je Andrej Cvernjak odločil, da želi ustanoviti skupino za pomoč šibkejšim. Udarnik MC Velenje zdaj že pet let deluje pod okriljem Javnega zavoda Mladinski center Velenje, Cvernjak pa je prek občine kot organizator in vodja skupine prišel tudi do lastne zaposlitve.

Nakupe trenutno opravlja okoli 20 prostovoljcev. Foto: Udarnik MC Velenje

Projekt "Po nakupih in nujnih opravkih za starostnike" sicer ni nov in ga izvajajo že približno dve leti za tiste starostnike in osebe, ki zaradi zdravstvenih omejitev po nakupih niso mogli sami. Projekt so v času epidemije razširili tudi na tiste, ki nimajo svojcev, ki bi zanje opravili nakupe, saj so potrebe postale veliko večje.

"Da je zmeraj več starostnikov, ki zaradi preventive ne upajo iz stanovanj, se je pokazalo v tem tednu, ko smo prejeli kar nekaj klicev, če izvajamo pomoč tudi pri ljudeh, ki niso gibalno ovirani. Sprejeli smo odločitev, da svojo aktivnost razširimo na vso starejšo populacijo, ki nima možnosti, da bi jim svojci opravili nakupe osnovnih stvari," je povedal Cvernjak.

Aktiviralo se je veliko someščanov, ki informacijo o njihovi pomoči delijo naprej in kot pravijo, so takšnega solidarnostnega odziva zelo veseli.

Že več kot leto dni z Mestno občino Velenje sodelujejo tudi pri projektu Kamerat, kjer gre za brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane, a so zaradi epidemije to storitev na občini začasno prekinili.

Namesto tega so pri Udarniku povečali obseg nakupov, MO Velenje pa je to podprla tako, da je avto, ki ga imenujejo Kamerat, namenila za dostavo opravljenih nakupov.

Vozilo Kamerat je MO Velenje v tem času odstopila za dostavo opravljenih nakupov za starostnike. Foto: Udarnik MC Velenje

So previdni in dobro poskrbijo tudi za lastno zaščito

Kot nam je pojasnil Cvernjak, primopredaja denarja ter nakupljenih dobrin z računom poteka ves čas brez fizičnega stika. Denar prevzamejo pod vrati oziroma jim ga oseba, ko pridejo, položi pred vrata, vrečko z nakupom pa prav tako pustijo pred vrati in z varne razdalje ponovno počakajo, da ljudje stvari prevzamejo.

Kot pojasnjuje Cvernjak, gredo do starostnikov izključno osebe, ki ne kažejo znakov kakršnihkoli obolenj in nasploh delajo tako, da imajo stikov s starostniki čim manj. V stanovanje ne vstopajo, izvajalci redno uporabljajo dezinfekcijska sredstva in upoštevajo razdaljo. Prav tako nakupe izvajajo le za nujne in osnovne stvari.

Nakupi za vse, ki sami ne morejo v trgovino, so se trenutno izkazali kot najbolj potrebni. Foto: Udarnik MC Velenje

Pomagajo predvsem ljudem v finančni stiski in starostnikom, delajo z varno hišo, brezdomci in podobnimi skupinami, ki potrebujejo njihovo pomoč.

S starostniki aktivno delajo že nekaj let, zelo pomembno se je izkazalo družabništvo na domu, ki pa so ga zaradi virusa za zdaj prekinili.

"Družabništvo je ljudem zelo pomembno. Tudi v teh dneh me ostareli, ki so sami, veliko kličejo, saj si vseeno želijo stika. To bomo rešili tako, da bomo imeli družabništvo na daljavo, po telefonu, da bodo te osebe še vedno lahko nekoga poklicale in se z njim pogovorile," se je odločil Cvernjak.

Zelo pomembno se mu zdi, da so prilagodljivi in zato se za aktivnosti vedno odločijo glede na trenutno situacijo.

"Veliko je takšnih, ki dejansko nimajo nikogar, ven si pa ne upajo iti in se družiti med seboj. Nekako moramo le še urediti, da bi dobili službene telefone, da ne bomo uporabljali osebnih številk in bomo od ponedeljka naprej vsaj s pogovori pomagali ljudem," je dejal Cvernjak.

Nakupe opravlja 20 prostovoljcev z vseh velenjskih četrti

Za ljudi poskrbijo prostovoljci, ki prihajajo iz vseh mestnih četrti. V ekipi je sicer okoli 60 prostovoljcev, čez leto se jih zvrsti do 100. Mnogi od njih so prav prek prostovoljne pomoči pri Udarniku prišli do rednih zaposlitev.

Za projekt nakupov se je trenutno javilo okoli 20 prostovoljcev. Cvernjak pričakuje, da jih bo morda lahko na pomoč priskočilo še več, saj mnoga podjetja v tem času zapirajo svoja vrata in bodo imeli za to več časa.

Za pomoč se je nanje obrnil tudi Dom za varstvo odraslih Velenje in nakupe so z avtomobilom Kamerat opravili tudi za njihove stanovalce. Foto: Udarnik MC Velenje

Največ sadja, jajc, krompirja, želijo si tudi križank

Zanimanja za nakupe je že zdaj kar precej, pove Cvernjak. Če so prej opravili dva ali tri nakupe na teden, jih trenutno okoli sedem na dan, pričakujejo pa jih okoli deset do dvajset dnevno. Vse to naredijo prostovoljno, zato tudi brezplačno.

"Od 9. do 12. ure sprejemam klice v pisarni, ljudje pokličejo in povejo, kam je treba priti iskat denar in dostaviti stvari. Vsem tudi povem, da gre za nakup osnovnih stvari in za manjše zneske, verjetno bomo nakup tudi omejili na 20 evrov. So pa ljudje zelo veseli te možnosti, ker se dejansko bojijo iti ven," pove Cvernjak.

Kot je dejal, so mu ljudje v soboto naročali največ sadja, jajc in krompirja, številni pa so si zaželeli tudi križank za prosti čas, ki so zelo hitro pošle.

"Nekateri so popolnoma ravnodušni, drugi zelo zaskrbljeni"

Kot opaža Cvernjak, se ljudje zelo različno odzivajo na vse novice o koronavirusu. "Nekateri so popolnoma ravnodušni, drugi pa zelo zaskrbljeni. Tudi mene sprašujejo vprašanja, na katera jim ne znam odgovoriti, zanima jih, ali bo prišlo do karantene in podobno. Negotovi so. Tudi zaradi tega bomo s ponedeljkom uvedli telefonske linije, da se bodo lahko ljudje, ki so sami, malo pogovorili," pove Cvernjak.

Ljudem, ki tega ne morejo sami, pomagajo pri dostavi večjih stvari. Foto: Udarnik MC Velenje

Z mladinskim centrom je Cvernjak sodeloval preko javnih del, nato pa pred petimi leti ostal brez zaposlitve. Ker je želel ljudem pomagati še naprej, je dobil idejo, da bi ustanovil skupino za brezplačno delo.

"Po mojem mnenju je šla družba malo v napačno smer, še posebej gledano s strani kapitala, osebnih dobrin. Glede na to, da sem navajen drugačnega sistema, solidarnosti in pomoči, sem želel poskusiti na ta način. Začeli smo s tremi prijatelji, nato pa je vse skupaj čedalje bolj raslo, celo do tega, da sem prek občine prišel do zaposlitve kot organizator in vodja te skupine. Glede na širok spekter znanj, ki ga imajo naši prostovoljci, med katerimi imamo zelo različne profile ljudi - od varilcev do socialnih delavcev, smo širili aktivnosti in iskali različne možnosti," je pojasnil Cvernjak.

Pri Udarniku pomagajo tudi z inštrukcijami. Foto: Udarnik MC Velenje

Potreb po njihovi pomoči je čedalje več, saj se veča revščina

Po njegovem mnenju je potreb po njihovih storitvah čedalje več. Kot pravi, lahko s svojih izkušenj na terenu presodi, da se revščina med Slovenci povečuje.

"Morda se tega, da je revščina tako zelo prisotna, mnogi še ne zavedajo dovolj, ker se ljudje tega še vedno zelo sramujejo. Tudi do nas tisti, ki pomoč potrebujejo, pristopijo s težkim srcem, a naš pristop je zelo človeški – tudi sam, ko izvem, za kako tako osebo, grem osebno tja, povem, da ji bomo z veseljem pomagali. Ljudi, ki potrebujejo brezplačno pomoč, je zelo veliko, a jim ponos in neki sram predstavljata prepreko," pravi Cvernjak in doda, da je še posebno s starejšimi to težava, ker je njim najtežje prositi za pomoč.

Če je treba, pomagajo tudi na vrtu. Foto: Udarnik MC Velenje

Njihovo dobroto izkoristili nepridipravi, ki se izdajajo za prostovoljce

Njihovo dejavnost so izkoristili tudi nepridipravi. Kot pove Cvernjak, se ljudje bojijo lažnih prostovoljcev, ki se jim ponujajo.

V zadnjem času so sicer veliko pomagali tudi pri čiščenju stanovanj tistim, ki tega sami ne zmorejo opraviti. Foto: Udarnik MC Velenje "Vzamejo denar in jih ni nazaj, ponujajo se tudi, da bi starejšim plačevali položnice. Tudi mi smo sprva mislili, da bi ljudem pomagali tudi pri tem, a smo si premislili, ko smo izvedeli, kaj se dogaja," pravi Cvernjak.

Njih ljudje v lokalnem okolju že poznajo, tudi društvo upokojencev je delilo njihovo objavo in stojijo za njimi, prav tako Mestna občina Velenje. Ljudje jim zaupajo, ker so aktivni že dolgo, pojasnjuje Cvernjak.

"In čeprav delujemo že dolgo in nas ljudje že kar poznajo, še vedno zelo previdno vprašajo, ali je naša storitev zanje čisto zares brezplačna oziroma nas sprašujejo, koliko nam morajo plačati," pove Cvernjak in doda, da nekateri danes še vedno zelo težko verjamejo, da jim je nekdo pripravljen pomagati zastonj.