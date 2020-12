Prleški čudež, ki je čez noč zrasel na vinorodnem Jeruzalemu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za skrivnostni železni monolit, visok približno tri metre, na las podoben tistemu, ki se je v minulih tednih pojavil v ameriški divjini. Pred kratkim so bili podobnemu dogodku priča tudi v Kaliforniji, o monolitu pa so poročali tudi iz Romunije. Skrivnostne kovinske skulpture, ki že tedne burijo duhove, zdaj vznemirjajo domačine Prlekije, ki se sprašujejo, kdo ali kaj je v ozadju teh skrivnostnih dogodkov.

Pred nekaj več kot dvema tednoma se je v zvezni državi Utah v Združenih državah Amerike pojavil kovinski monolit, visok nekaj metrov. Takoj so se pojavila ugibanja, ali gre za delo Nezemljanov, a je ta teorija hitro padla v vodo, saj je odgovornost za pojavljanje monolitov prevzela skupina umetnikov pod imenom Most famous artist. No, monolit se je zdaj pojavil tudi v Sloveniji, natančneje v Prlekiji, na Jeruzalemu.

Domačini sicer niso videli, kdo in kdaj naj bi postavil monolit, ki je visok približno 2,5 metra, a sledi okoli njega dajejo vedeti, da ni kar priletel iz neba. Se pa nekaterim domačinom postavlja vprašanje, kako dolgo bo monolit pri njih sploh še stal. Če bo monolit na odlični razgledni točki stal tudi po odpravi zdajšnjih ukrepov in omejitev, bodo imeli v Jeruzalemu zagotovo atrakcijo, ki bo vsekakor privabila kakšnega dodatnega turista.