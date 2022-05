Že drugič v dveh tednih vandalizirali skulpturo Margaret Thatcher #foto #video

300 tisoč funtov (352 tisoč evrov) vredno trimetrsko skulpturo so premazali z rdečo barvo, na ograji, ki ščiti kip, pa so naslikali srp in kladivo.

Pred dvema tednoma so z globo 90 funtov (105 evrov) kaznovali 59-letnega vodjo univerzitetne umetnosti Jeremyja Webstra, ki je le nekaj ur po tem, ko so kip postavili, vanj metal jajca.

🎥 Watch: A Margaret Thatcher statue was egged by protesters just hours after being lowered in Grantham.



➡️ The statue of the former Prime Minister was placed on a 10ft-high plinth in the wake of warnings from policehttps://t.co/ZJFljgxTJ3 pic.twitter.com/18k8401TRD