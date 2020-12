Najbolj osovražen kip na svetu? Jajca bi vanj metalo več kot 2.300 ljudi.

Prebivalce angleškega mesta Grantham je močno razburila napoved, da bo središče njihovega mesta po novem krasil kip njihove pokojne someščanke in nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher. Železna lady je bila na čelu britanske vlade dolgih enajst let, v zgodovino pa se je zapisala kot ena od bolj kontroverznih in razdvajajočih političnih osebnosti na Otoku. Točno na dan slovesnega razkritja kipa se zato v mestu že obeta veliko tekmovanje v metanju jajc v bronasto železno lady, udeležilo pa naj bi se ga več kot 2.300 ljudi.

Kip britanske premierke Margaret Thatcher je delo kiparja Douglasa Jenningsa. Postavitev in slavnostno razkritje kipa so najprej načrtovali v Londonu, vendar so mestne oblasti presodile, da bi bil to prevelik varnostni zalogaj in da bi bronasta železna lady v vrednosti 300 tisoč funtov najbrž kmalu postala tarča vandalov. Kip prve premierke v zgodovini države bi zdaj radi postavili v njenem domačem mestu Grantham blizu Notthinghama, vendar pa prav tako ni jasno, ali jim bo to uspelo.

Bojijo se, da bodo kip uničili vandali

V strahu pred uničenjem kipa so se najprej odločili, da bodo skulpturo postavili na več kot tri metre visok podzidek. Celoten kip bo s tem visok več kot šest metrov, kar je med nekaterimi meščani že sprožilo neodobravanje. Za dodatno jezo je poskrbela napoved, da nameravajo v okraju Kestevan za slavnostni dogodek ob odkritju kipa porabiti sto tisoč funtov. Večino denarja za omenjeni dogodek, ki ga načrtujejo po umiritvi epidemioloških razmer oziroma prihodnje leto, so nameravali zbrati od lokalnih podjetnikov.

Margaret Thatcher je britansko vlado vodila od leta 1979 do leta 1990. Zaradi možganske kapi je aprila 2013 umrla v Londonu. Foto: Reuters

A izkazalo se je, da ljudje na njihovo potezo gledajo tudi kot na pretirano zapravljanje davkoplačevalskega denarja. "Da porabite sto tisoč funtov za kip, ki bo v prihodnosti porušen kol, in to sredi pandemije, je razmetavanje z javnim denarjem. Če morate kip postaviti na več kot tri metre visok podzidek, ker ga dejansko vsak sovraži, bi morda lahko razmislili o tem, da sploh ne bi kupili kipa," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja.

V kip bi jajca metalo več kot 2.300 ljudi

Drugi uporabniki niso izrazili tako velikega nasprotovanja kipu. "To se mi ne zdi primerna poraba javnih sredstev, preziram način, na katerega je vodila državo, ampak glede na to, da je bila prva predsednica vlade in iz Granthama, je morda kip upravičen," je menil drug uporabnik Twitterja. Koliko časa bo kip Margaret Thatcher zdržal v javnosti, ni znano.

Na družbenih omrežjih namreč že na dan slovesnega razkritja kipa napovedujejo tekmovanje v metanju jajc v železno lady. Zanimanje za dogodek je izrazilo že več kot 12.800 ljudi, več kot 2.300 pa jih je navedlo, da se ga bodo udeležili. Kip Thatcherjeve nameravajo postaviti v središču mesta, in sicer med kipoma fizika, matematika in astronoma Isaaca Newtona ter britanskega politika Fredericka Tollemancha, poroča Independent.

Thatcherjeva, ki je leta 2013 zaradi možganske kapi umrla v Londonu, je britansko vlado kot prva ženska vodila od 4. maja 1979 do 28. novembra 1990. Na čelu britanske vlade je bila dolgih enajst let, kar v 20. stoletju ni uspelo nobenemu drugemu britanskemu predsedniku vlade. Njeno politično vladavino so med drugim zaznamovali deregulacija finančnega sektorja, privatizacija državnih podjetij, rezi v gospodarstvu, ki so privedli do visoke brezposelnosti in odpuščanj delavcev, ter obračuni s sindikati. Thatcherjeva s svojimi neoliberalnimi pogledi velja za eno od bolj kontroverznih in razdvajajočih britanskih političnih osebnosti.