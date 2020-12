Z gore ukradli kip velikanskega penisa, primer preiskuje policija #video

V osrčju bavarskih Alp je skrivnostno izginil dva metra visok kip v obliki penisa. Preiskovalci, ki so zaradi dogodka že sprožili preiskavo, domnevajo, da je do tatvine kipa, ki je v preteklih letih postal zaščitni znak 1.738 metrov visoke gore Grünten, prišlo ta konec tedna. Tatovi so odnesli vse, od dvometrskega lesenega penisa je ostal štor z nekaj trskami.

Izginotje kipa je trenutno zavito v tančico skrivnosti, poroča BBC. Prav tako ni znano, kdo je avtor omenjene lesene strukture in kdo so bili ljudje, ki so dva metra velik kip v obliki penisa prinesli na goro, ki leži jugozahodno od Münchna. Kip je v zadnjih letih sicer postal prava atrakcija, ki je na goro privabila številne pohodnike. Status "kulturnega spomenika" mu je priznal celo Google Maps.

Da lag er, umgekippt auf dem Grünten: ein zwei Meter hoher, hölzerner Penis. Nun steht das gute Stück wieder aufrecht. Und wer die Skulptur zu Fall brachte, scheint auch geklärt. https://t.co/suYVICjeVR pic.twitter.com/3Nx4C0BQu6 — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 15, 2020

Potem ko je slavljenec zavrnil darilo, je kip pristal na gori

V nemških medijih glede nastanka omenjenega kipa kroži več različnih teorij. Ena pravi, da je šlo za nezaželeno darilo za rojstni dan, ki so ga slavljencu pred štirimi ali petimi leti privoščili njegovi prijatelji. Legenda pravi, da so moški, po tem, ko je slavljenec zavrnil darilo, kip s sanmi nesebično pripeljali na goro, da bi ga tam lahko občudovali drugi.

Kakorkoli, policisti iz bavarskega mesta Kempten so v ponedeljek uradno začeli preiskavo glede izginotja kipa, vendar pa niso popolnoma prepričani, kaj bodo storili, če na koncu najdejo tatu. "Pravzaprav sploh ne vemo, ali gre za kriminalno dejanje," je glede izginotja lesenega penisa povedal tamkajšnji predstavnik policije Holger Stabik.

Wondering who the desperate lady is walking away with this giant dildo https://t.co/q2wW6fg1vc — Jon (@chirrupa) December 1, 2020

Kot problem je izpostavil dejstvo, da na policiji ne vedo, kdo je bil s krajo oškodovan, prav tako pa niso popolnoma prepričani, ali ima kip sploh lastnika. No, na drugi strani pa je župan bližnjega mesta Rettenberg, Nikolaus Weissinger, izginotje lesenega velikana že označil za sramoto in prvovrsten škandal. Policisti se bodo v prihodnjih dneh tako najbrž morali malo bolj potruditi, da bodo ugotovili, v čigavih rokah je na koncu pristal veliki penis.