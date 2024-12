Kdaj bo v Ljubljani zaživel Park varne mobilnosti?

Foto: MONOLIT D.O.O.

Park naj bi zaživel konec leta 2025. MOL je k projektu prispeval 2,3 milijona evrov.

Kaj se bo odvijalo v Parku varne mobilnosti, preberite v nadaljevanju.

V Ljubljani gradijo prvi park varne mobilnosti v Evropski uniji, ki bo združil programe za podporo žrtvam prometnih nesreč in izobraževalne programe s področja varne mobilnosti za vse generacije.

Zavod Varna pot, ki že 18. leto izvaja preventivno-izobraževalne vsebine in programe za podporo žrtvam prometnih nesreč, je na razpisu Mestne občine Ljubljana javno-zasebnega partnerstva Park varne mobilnosti prepoznalo priložnost za pridobitev ustreznih prostorov za izvajanje svojih programov in poslanstva.

Tovrstni vsebinski park varne mobilnosti je v slovenskem prostoru novost, v državah z višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu pa jih poznajo že desetletja, saj razumejo, da sta investicija v izobraževanje in vzgojo varne mobilnosti otrok in mladostnikov ter podpora ranljivejšim skupinam na področju varne mobilnosti v resnici naložba v varnejše in kvalitetnejše življenje celotne družbe, predvsem na srednji in dolgi rok.

Prepričani smo, da bo izvršeni projekt Ljubljano in Slovenijo umestil med vse tiste evropske prestolnice in države, ki z naprednimi rešitvami, kar Park varne mobilnosti zagotovo bo, dejavno sooblikujejo in opolnomočijo otroke, mlade in druge prebivalce na področju varne mobilnosti in s tem dvigujejo standard in kvaliteto bivanja. Še več, MOL in regijo bo umestil med vsa evropska mesta, ki z naprednimi rešitvami uresničujejo globalni cilj Vizije NIČ.

Vizija NIČ je bila zasnovana leta 1994 na Švedskem in jo je tri leta kasneje švedski parlament vključil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu. Postala je temelj, gibalo in cilj programa za večjo varnost cest posameznih držav Evropske unije kot tudi celotnega sveta. Slovenski parlament jo je sprejel leta 2013. Naj spomnimo, Vizija NIČ za svoj cilj nagovarja odločevalce, politike, voditelje in posameznike k aktivnostim za nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb v prometu.

Zoran Janković je med župani prvi podpisnik programa Živimo Vizijo NIČ, pozna naše delo in omejitve programov, ki bi jih lahko ponudili vrtcem in šolam, z novimi pa bomo lahko udejanjali Vizijo NIČ med otroki in mladimi, s čimer bomo nedvomno pridobili vsi, saj nam bodo poligon in prostori omogočili povsem drug standard dela. Gre za projekt, ki kaže, kako koristno je lahko javno-zasebno partnerstvo. Na pobudo za sodelovanje so se do zdaj odzvala podjetja Riko d. d., Porsche Slovenija in Generali zavarovalnica, ki bodo vanj vložila tudi svoje delo, znanje, izkušnje in programe.

Naša pot je tlakovana z znanjem, inovacijami in skupnostnim duhom. Park varne mobilnosti ni le projekt, je odsev naše zavezanosti varnejši prihodnosti. Z vsako naučeno veščino in vsakim varnim ter trajnostnim kilometrom, ki ga bodo prevozili naši udeleženci, bomo skupaj krojili pot do sveta, kjer so vsak korak, vsak zavoj in vsaka pot domov zdravi in varni. Vizija Parka varne mobilnosti je jasna: graditi mostove znanja med ljudmi in kultivirati odgovornost do vsakega življenja na naših cestah.

Tak projekt nam bo pomagal tudi odstirati t. i. "nevidni svet žrtev prometnih nesreč", ki je v družbi še vedno relativno tabuiziran. Nemalokrat se zgodi, da na predavanjih o Viziji NIČ v podjetjih, lokalnih skupnostih in različnih organizacijah do nas pristopijo ljudje in tiho, plaho povedo, da se je najhujše pripetilo tudi v njihovi družini. Sledijo objem, solze, stisk in olajšanje. Zdaj vedo, da niso sami in da njihovo bolečino in stisko poznamo tudi drugi, lahko si pomagamo narediti korake naprej in osmisliti novo pot življenja. Park bo imel vse pogoje za druženje, izmenjavo življenjskih zgodb, nasvetov in strokovno pomoč. Zato so še toliko ponosnejši na ljudi, posameznike, ki to prepoznajo in ne glede na vlogo v družbi naša prizadevanja podprejo po svojih močeh.

Posebnost bo tudi v tem, da bomo v izobraževalne vsebine lahko vpletli svoje življenjske zgodbe in vse napake, ki so pripeljale do tragičnih okoliščin. Na njih bodo zgradili izobraževalni program, skupaj s sodobnimi IT-vsebinami pa se bodo lahko še bolj približali mladim, ki so nedvomno drugačni, kot je bila starejša generacija. Da pa ne bo ostalo le pri teoriji, bodo uporabniki pri vseh novih oblikah enosledne mobilnosti preverili, kako vešči so njihovo za uporabo, in se naučili, kako izboljšati lastno varnost in udeležbo v prometu. Dejstvo je, da so e-skiroji na eni strani omogočili drugačno in trajnostno mobilnost v urbanem okolju, hkrati pa žal tudi hude poškodbe. In podobnih novih prevoznih sredstev bo še veliko. Prav je, da se otrokom in mladim omogoči učenje v varnem okolju. Seveda pa bo multimedija na voljo tako v manjši dvorani kot tudi v zunanjem prostoru.

Park varne mobilnosti v Ljubljani torej ne predstavlja zgolj infrastrukturnega projekta, temveč izjemno pomemben družbeni mejnik. S prepletanjem podpore žrtvam prometnih nesreč, izobraževalnih programov za vse generacije in inovativnih rešitev na področju mobilnosti bo postal simbol vizionarske zaveze izboljšanju kakovosti življenja. Ljubljana bo s tem projektom utrdila svoj položaj kot evropska prestolnica, ki postavlja varnost, solidarnost in trajnost v ospredje. Verjamemo, da bo park navdih za številne skupnosti po Sloveniji in Evropi, da sledijo istemu cilju – ustvarjanju varnega in vključujočega prometnega okolja za vse.

Naročnik oglasne vsebine je MONOLIT D. O. O.