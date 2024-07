Prizori s slovenskih cest, ki vas bodo šokirali #foto

Da smo na vrhuncu poletne turistične sezone, kažejo tudi razmere na slovenskih cestah. Poleg kolon vozil na cestah vidimo tudi prizore nespametnih odločitev voznikov in sopotnikov, ki bi se lahko v najhujšem primeru končale tragično. "Neumna ravnanja imajo lahko tragične posledice," so ob fotografiji otroka, ki je na odstavnem pasu opravljal malo potrebo, zapisali v organizaciji Ustvarimo reševalni pas.

Na profilu Ustvarimo reševalni pas, kjer voznice in voznike spodbujajo k pravilnemu ravnanju ob prometnem zastoju na avtocestah, so objavili fotografijo moškega, ki se je z ortopedskim pripomočkom v eni in kovčkom v drugi roki sprehajal med stoječimi vozili na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke.

Podoben primer neodgovornega ravnanja je voznik v objektiv ujel na štajerski avtocesti, ko je otrok na odstavnem pasu, le 200 metrov pred izvozom Fram, opravljal malo potrebo.

Fotografija je nastala na odseku, kjer so trki nekaj vsakodnevni, opozarjajo na strani Ustvarimo reševalni pas.

"Dokler ne bomo razumeli, da je izstopanje iz vozil smrtno nevarno, bo po naših cestah tudi zaradi tega tekla kri. Žal, a večino tragedij zakrivi človek. Neumna ravnanja imajo lahko tragične posledice," so še zapisali v objavi.