Priprli nasilneža iz Lucije, ki je poškodoval partnerko in udaril policista

Koprsko okrožno sodišče je odredilo pripor za 36-letnika iz Lucije, obdolženega, da je 24. junija poškodoval partnerko. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so mu v zadnjih dveh letih trikrat izrekli prepoved približevanja, a jo je vsakokrat kršil. Tudi dva dni pred navedenim datumom je bil pred njenim stanovanjem in tam udaril policista.

Piranski policisti so 22. junija posredovali v stanovanjskem bloku v Luciji, kjer je 36-letni domačin, vidno pod vplivom alkohola, zvonil in tolkel po vratih zunajzakonske partnerke. Ta ga zaradi strahu ni spustila notri in je poklicala policijo. Ob prihodu policistov se je uprl izvedbi postopka in je s pestjo udaril policista v glavo. Obvladali so ga z uporabo prisilnih sredstev in ga pridržali do iztreznitve. Izdali so mu plačilni nalog in uvedli predkazenski postopek zaradi preprečitve uradnega dejanja.

Dva dni po pridržanju prejeli klic ženske iz sosednjega bloka

Samo dva dni zatem so policisti prejeli klic ženske iz sosednjega bloka, ki je slišala klice na pomoč. Ugotovili so, da je 36-letnik napadel partnerko in jo poškodoval, vse to ob prisotnosti njunega petletnega otroka. Oškodovanka ga je kazensko ovadila. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja.

Sicer pa so policisti pojasnili, da je 36-letnik povratnik z elementi nasilja, še posebej nasilja v družini. Policisti so zoper njega podali več kazenskih ovadb, v zadnjih dveh letih pa mu je bil trikrat izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja oškodovanki, ki ga je vsakokrat kršil.

Za kaznivo dejanje nasilje v družini predpisana kazen do pet let zapora

Po vseh zbranih obvestilih, med drugim na Centru za socialno delo in v vzgojno izobraževalnem zavodu, ki ga obiskuje sin, so policisti osumljencu 29. junija odvzeli prostost zaradi ponovitvene nevarnosti. Preiskovalna sodnica je zoper njega odredila pripor.

Za kaznivo dejanje nasilje v družini je predpisana kazen do pet let zapora, za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi pa zaporna kazen od enega do petih let, so poudarili na policiji. Šestintridesetletnika so ovadili še zaradi lahke telesna poškodbe in surovega ravnanja z otrokom.