Neznanec je ukradel gotovino in zbežal. Foto: STA

Mariborski policisti so bili okoli poldneva obveščeni o ropu prodajalne na Pobrežju v Mariboru. Po prvih informacijah je neznani moški, domnevno oborožen, od prodajalke zahteval, da odpre blagajno, nato pa je ukradel gotovino ter po dejanju zbežal v smeri proti stanovanjskemu naselju Greenwich.

Na kraju ropa so trenutno policisti in kriminalisti, ki izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca, so sporočili s Policijske uprave Maribor.