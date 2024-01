Primitivno ravnanje voznika ob prvi tragični nesreči letos #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek voznika, ki je oviral pot reševalcev, ki so v nedeljo popoldan hiteli na prizorišče nesreče med Uncem in Logatcem, v kateri je umrl 37-letni nemški državljan.

V Zavodu Reševalni pas so poudarili, da je žalostno, da smo ob tej tragediji ponovno videli ignoriranje pravil pravilnega razvrščanja ob zastoju. "Če že za prvo vozilo reševalni pas ni bil vzpostavljen, bi pričakovali, da vozniki vsaj kasneje razumejo, da se je nekaj zgodilo in da morda nekdo potrebuje pomoč," so zapisali.

Več kot dve uri po tragičnem trčenju, ki se je pripetilo nekaj po 15. uri, reševalni pas namreč še vedno ni bil vzpostavljen. V nedeljski objavi so poudarili, da so težave povzročali predvsem tuji vozniki, "praviloma italijanskih in švicarskih registrskih oznak".