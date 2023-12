Objavili presenetljiv posnetek vožnje s primorske avtoceste #video

Na primorski avtocesti je nastal nov videoposnetek, v katerem voznik tovornega vozila po voznem pasu vozi skupaj z osebnim avtomobilom, ki je bočno naslonjen na masko tovornjaka. "Bil naj bi le splet nesrečnih okoliščin in ne namerna poteza kateregakoli od udeležencev," je Reševalni pas zapisal ob objavi na omrežju X. V plazu komentarjev uporabniki sprašujejo, kako voznik tega ni opazil, a pri Reševalnem pasu so pojasnili, da je to povsem mogoče.

"Po pričevanju avtorja je šlo za splet nesrečnih okoliščin in nikakor za namerne poteze kateregakoli od udeležencev. Posnetek objavljamo, ker bi radi opozorili, da v prometu ni nič nemogoče in da je VARNA CESTA lahko le, če VSAK DELA DOBRO in VARNO," je pod videoposnetkom dogodek komentiral Reševalni pas.

"Saj ni res,pa je"

Primorska AC



Po pričevanju avtorja je šlo za splet nesrečnih okoliščin in nikakor do namernih potez kateregakoli od udeležencev.

Posnetek objavljamo,ker bi radi opozorili,da v prometu ni nič nemogoče in da je VARNA CESTA lahko le,če VSAK DELA DOBRO in VARNO‼️ pic.twitter.com/80MXamVnX1 — Reševalni Pas (@ResevalniPas) December 6, 2023

Je bila to "Šala?" in ali "Šofer tovornjaka dejansko ne vidi avta?" sta le eni od vprašanj uporabnikov na omrežju X.

Pri Reševalnem pasu so ob tem opozorili na mrtvi kot, na katerega moramo biti vozniki še posebej previdni.