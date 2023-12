Vozil pijan in pod vplivom drog. Kazen? 4.070 evrov in 47 kazenskih točk.

Kranjska policista sta v petek zvečer najprej ustavila 24-letnega voznika, ki je vozil tovorno vozilo pod vplivom alkohola in drog, v soboto ponoči pa še 47-letnega voznika, ki je med ustavljanjem naredil več prometnih prekrškov, poleg tega pa je vozil pod vplivom alkohola in prepovedane droge. Predvidena globa za storjene prekrške znaša 4.070 evrov in 47 kazenskih točk.

Kranjski policisti so v petek zvečer ustavili 24-letnega voznika, ki je na območju Cerkelj na Gorenjskem vozil tovorno vozilo pod vplivom alkohola (0,30 mg/l), prav tako je hitri test pokazal prisotnost prepovedane droge kokain. Strokovni pregled na prepovedano drogo je voznik odklonil.

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Za vožnjo pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog, za vožnjo pod vplivom prepovedane droge pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so zapisali na policijski upravi Kranj.

Foto: PU Kranj

V soboto ponoči ustavila še 47-letnega voznika, njihovih znakov ni upošteval

V soboto nekaj čez polnoč sta ista kranjska policista z modro lučjo in sireno s policijskim vozilom ustavljala 47-letnega voznika. Ta je na območju Trboj storil več prometnih prekrškov, saj se na znake modre luči in sirene s policijskega vozila ni ustavljal, med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, ni upošteval prometne signalizacije, kršil je določila strani vožnje in premika z vozilom ter storil še nekaj drugih prekrškov.

Prav tako je vozil tudi pod vplivom alkohola in prepovedane droge. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat (0,67 mg/l). Odrejeni hitri test na prepovedano drogo pa je pokazal prisotnost na kokain. Strokovni pregled na prepovedano drogo je voznik odklonil, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Predvidena globa za storjene prekrške: 4.070 evrov in 47 kazenskih točk

Za vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedane droge bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Predvidena globa za ta dva prekrška je za vsakega posebej po 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Za ostale prometne prekrške so mu policisti izdali plačilni nalog v znesku 1.670 evrov in 11 kazenskih točk. Tako predvidena globa za storjene prekrške znaša 4.070 evrov in 47 kazenskih točk, so še sporočili s kranjske policijske uprave.

Foto: PU Kranj