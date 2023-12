Policije niso obvestili o ugrabiteljih otrok v belih kombijih

Policija je v zadnjem obdobju na različnih družbenih omrežjih zasledila objave o belih kombijih in poskusih ugrabitev otrok. Ugrabitve ali poskusa ugrabitve, ki bi bila povezana z belim kombijem ali katerim drugim vozilom, policija še ni obravnavala oziroma o takem dejanju ni bila obveščena, so poudarili v sporočilu za javnost.

V zadnjem obdobju je policija sicer prejela nekaj različnih informacij, iz katerih je bilo razvidno, da so otroci obveščali o belih kombijih, vendar v nobenem primeru ni šlo za poskus ugrabitve niti za katero drugo kaznivo dejanje, so zagotovili pri policiji.

"Zadnji primer iz tega tedna, ko naj bi v bližini ene od ljubljanskih osnovnih šol do sedaj neznani moški v črnem osebnem vozilu na daljavo ogovarjal otroka, policisti še preverjamo," so navedli.

Odzovejo se na vsako takšno obvestilo

Sicer pa pojasnjujejo, da se policija odzove na vsako tovrstno obvestilo, pri čemer v nadaljevanju sodeluje z institucijami na področju šolstva, drugimi deležniki in starši.

Policisti poudarjajo, da veliko časa namenjajo ozaveščanju otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih položajih. Otrokom je namreč treba pojasniti, kaj naj naredijo in kam naj se zatečejo v nevarnem položaju, saj vsak stik oziroma komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti.

Policisti v okviru preventivnih predavanj po šolah otroke opozarjajo na okoliščine, ki so lahko v takšnih primerih zanje nevarne, in jih učijo, kako naj se odzovejo. Poleg tega redno opravljajo kontrole ob šolskih poteh, da bi bili otroci na poti v šolo in domov čim varnejši, in vse varnostne pojave preverjajo tako z vidikov kriminalitete in javnega reda kot z vidika prometne varnosti, so zagotovili.

Pogovor staršev z otroki del vsakdanje vzgoje

Tudi starši lahko otrokom pojasnijo, kako se obnašati ob stikih z neznanci. Starši pogosto mislijo, da otrok raje ne bi obremenjevali v najnežnejšem obdobju njihovega življenja, vendar je prav ta začetni pogovor zelo pomemben. "Vendar pa ni dobro, da pogovor poteka pod vtisom medijskega poročanja o takšnih pojavih. Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere ali kadar so pod vplivom čustev, ampak naj bo ta pogovor del vsakdanje vzgoje, v mirnih položajih in na način, ki je sproščujoč, in ne ogrožajoč," svetujejo na policiji.

Ob tem policisti znova zagotavljajo, da se bodo vedno odzvali na prijave neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja, preverili vse okoliščine dogodkov in poskušali ugotoviti identiteto oseb, predvsem pa poskušali ugotoviti namen ali motiv ogovarjanja otrok oziroma preveriti, ali je do dogodka sploh prišlo.

Občanom svetujejo, da o vsakem pojavu sumljivih oseb ali primeru sumljivega obnašanja takoj obvestijo policijo na številko za klic v sili 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200. Pomembno je tudi, da nepreverjenih informacij ne razširjajo na družbenih omrežjih. To namreč lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverijo dejansko stanje, so še opozorili pri policiji.