Novi francoski postavnež, ki navdušuje po slovenskih cestah

Foto: Renault

Avtomobil deluje premijsko tako v smislu materialov kot tudi sestave, pri kateri sta bili ključni vodili kakovost in trajnost. Renault Austral predstavlja popolno utelešenje tega, kar mora biti SUV v segmentu C, s številnimi odlikami pa zna zadovoljiti tudi širok krog slovenskih kupcev. Proizvajalcem je uspelo dobro izkoristiti današnje razpoložljive tehnologije ter ponuditi avtomobil atletsko-elegantnega videza, ki obenem ponuja udobje družinskega modela. Tehnološko naravnani športni terenec Renaultovega "novega vala" pooseblja generacijo pametnih, naprednih in prilagodljivih avtomobilov. Je povezljiv, njegove tehnologije služijo vozniku in potnikom. Zaradi proaktivnih in inteligentnih tehnologij je novi Austral po udobnosti in varnosti povsem na vrhu svojega razreda. Obenem po kakovosti prekaša svojega predhodnika, navdušuje s prostornostjo, prilagodljivostjo, uporabnostjo, udobjem na ravni družinskih modelov, učinkovitimi pogoni, voznimi lastnostmi ter oblikovno in tehnološko dovršenostjo. Opremljen je z eno najboljših info-razvedrilnih naprav. Z uporabniku prijaznim zaslonom OpenR in multimedijskim sistemom OpenR Link z integriranimi storitvami Google novi Austral odpira vrata do novih obzorij. Tudi z najnovejšo generacijo tehnologij MULTI-SENSE in 4CONTROL omogoča raziskovanje novega sveta občutij. Opremljen je z najučinkovitejšim hibridnim pogonskim sklopom. ki je po izpustih in porabi goriva na najvišji ravni svojega razreda, s tem pa pokriva vse potrebe tako posameznih kupcev kot velikih voznih parkov. Austral blesti tudi na področju varnosti. Ponuja 27 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji, ki jih dopolnjujejo inovativne funkcije za pasivno varnost. Vse te tehnologije so proaktivne in inteligentne, zato je novi Austral po udobnosti in varnosti v vrhu svojega razreda. Gledano v celoti vozilo nedvomno premore obilje številnih funkcionalnosti, zaradi katerih zagotovo pritegne vašo pozornost.

Vrhunski športni terenec z atletskim videzom

Novi Austral oznanja novi oblikovni jezik znamke Renault, ki se izkazuje z izrazito osebnostjo v atletski, a tudi elegantni podobi. Za novi Austral so Renaultovi arhitekti in oblikovalci uporabili temeljne značilnosti, ki so razlog zaželenosti športnih terencev, na končni videz pa je zelo vplival cilj izboljšanja aerodinamičnosti skozi učinkovito obliko. To je ustvarjalcem odlično uspelo. Avtomobil tako ali drugače predstavlja del preporoda moderne in na novo opredeljene znamke z izstopajočimi mišicami, napetimi potezami, izklesanimi površinami, odločnim obrazom, strukturiranimi tehničnimi detajli ter prefinjenimi elementi elegance.

Novi Renaultov SUV Austral ima tudi močan slovenski podpis, viden že na prvi pogled. Govorimo o značilnih lučeh v obliki črke C, ki omogočajo prilagajanje svetlobe glede na dogajanje v prometu. Njihova posebnost je, da so jih razvili pri družbi Hella Saturnus v Ljubljani.

Foto: Gregor Pavšič

Novi Austral je na voljo v šestih elegantnih karoserijskih barvah. Bolje opremljene različice ponujajo možnosti osebnih prilagoditev zunanjosti avtomobila z dvobarvno izvedbo karoserije. Avtomobil svojo postavnost kaže tudi z impozantnimi kolesi z litimi platišči.

Kot prvi avtomobil znamke Renault doslej je na voljo tudi v posebni ekskluzivni različici Esprit Alpine športnega videza z dinamičnimi in privlačnimi oblikovnimi elementi.

Na zadku je ime modela ponosno zapisano v elegantno oblikovanih kromastih črkah, ki tvorijo dinamično celoto. Različice E-TECH full hybrid krasi značilen zlati E, ki je na različicah esprit Alpine modre barve.

Izboljšana vozniška izkušnja in povezljivost

Novi Renault Austral se ponaša s povsem na novo zasnovano notranjostjo in visoko tehnološkim voznikovim okoljem, ki je toplo, nadvse udobno, brezkompromisno pri kakovosti, priročnosti in prostornosti. Prvo tehnološko izkušnjo, ki vzbudi čute, je mogoče s sekvenco dobrodošlice in ambientalne osvetlitve čutiti že, ko se povzpnete na sedež v novem Australu.

Foto: Renault

Da je tako, gre v prvi vrsti pripisati pravemu dragulju notranjosti Australa – multimedijskemu sistemu OpenR z multimedijsko napravo OpenR link, ki odpirata vrata novih obzorij. Gledano v celoti, multimedijski sistem OpenR predstavlja enega izmed največjih multimedijskih sistemov na avtomobilskem trgu in je izdelan po istih standardih kot tablični računalniki in pametni telefoni visokega razreda. Omenjeni zaslon so prvič uvedli z novim Meganom E-TECH Electric in je eden največjih na avtomobilskem trgu, služi pa tako za instrumentno ploščo kot za prikaz navigacije in multimedijske naprave, obenem pa ponuja najboljše storitve in aplikacije Google. Z dvema velikima zaslonoma z diagonalo 30centimetra (12'') in še s 23 centimetrskim (9'') zaslonom v višini oči je na voljo skoraj tisoč kvadratnih centimetrov skupne površine za prikaze, ki zagotavljajo intuitivno, poglobljeno in povezano izkušnjo vožnje. Vse je na dosegu rok in prinaša optimalno, intuitivno in povezano izkušnjo, kar je bil tudi osrednji cilj ustvarjalcev.

Multimedijska naprava OperR link ima vgrajene najboljše storitve in aplikacije znamke Google, s katerimi vozniku zagotavlja poglobljeno in intuitivno izkušnjo vožnje. Uporaba sistema OpenR Link je enako intuitivna kot uporaba pametnega telefona, saj je vmesnik multimedijske naprave OpenR Link mogoče prilagoditi tako kot pri pametnem telefonu. Vsak uporabnik lahko ustvari svoj profil in z uporabo gradnikov prikaze na zaslonu OpenR prilagodi svojim željam, tako da lahko neposredno dostopa do svojih najljubših funkcij.

Foto: Gregor Pavšič

Udobje, velikodušna prostornost in skrbno izbrani materiali

V notranjosti velja izpostaviti tudi visokotehnološko potniško kabino izbrane materiale in skrbno obdelavo, udobnost ter velikodušno prostornost družinskega avtomobila. Tako kot številni avtomobili, ki so se zapisali v zgodovino Renaulta, je tudi novi Austral zasnovan tako, da se v njem lahko udobno namesti vsa družina.

Pohvala gre predvsem sprednjim in zadnjim sedežem, ki so pri vseh različicah zasnovani za optimalno udobje. Ergonomsko oblikovana sprednja sedeža sta izjemno udobna, saj je okoli osrednje konzole in pod armaturno ploščo na voljo več prostora. K prostornosti in udobnosti prispevata tudi višji položaj voznika in izčiščena osrednja konzola. Tudi potniki na zadnjih sedežih bodo deležni izjemnega udobja.

Foto: Gregor Pavšič

Užitek v vožnji z najnaprednješo tehnologijo 4Control

Velika dodatna vrednost v Australu sta tudi najnovejši generaciji tehnologij MULTI-SENSE in 4CONTROL, ki omogočata raziskovanje novega sveta voznih občutij. Gre za ikoni Renaultovega inženirskega znanja, ki sta v prvi vrsti namenjeni prilagajanju doživljanja novega Australa za prijetnejšo in izboljšano izkušnjo vožnje ter za inovativen Renaultov sistem, ki so ga pri znamki vpeljali že leta 2007 i in ga od takrat neprestano nadgrajevali. Tudi danes 4CONTROL Advanced velja za tehnologijo brez konkurence – predvsem pri športnih terencih. Danes pa je ta napredna tehnologija pri novem Australu na voljo s številnimi izboljšavami, ki zagotavljajo še večjo okretnost, neprekosljive dinamične zmogljivosti in še več užitka v vožnji. V novem Australu je tako uvedena že tretja generacija Renaultovega sistema krmiljenja vseh štirih koles, s katerim je užitek v vožnji združen z navišjo ravnjo natančnosti.

Foto: Renault

Kaj tehnologija 4CONTROL pravzaprav je, kakšne prednosti v vožnji prinaša vozniku? Podvozje s sistemom krmiljenja vseh štirih koles 4CONTROL Advanced zagotavlja izjemno okretnost, vodljivost na ravni mestnega avtomobila in izboljšuje stabilnost avtomobila v vseh razmerah na cesti. Premiki zadnjih koles so bolje nadzorovani in bolje absorbirajo neravnine na cestišču. Prednosti so takoj zaznavne: boljša je povezanost s cestiščem, udobje in akustika pa sta optimizirani za resnično umirjenost in sproščenost vožnje. S tem sistemom je Renault Austral preprost za upravljanje in okreten pri nizkih hitrostih, pri visokih hitrostih pa je stabilen in varen. Vožnja je stabilnejša in bolj tekoča, tudi parkiranje in manevriranje je bolj enostavno. Zaradi majhnega premera obračalnega kroga (primerljivega z mestnim avtomobilom) boste z lahkoto izvedli parkirne manevre ali vijugali po mestnih cestah s hitrostjo do 50 kilometrov na uro. Vsa štiri kolesa se obračajo v isto smer, kar izboljša oprijem na cesti v ovinkih pri hitrosti nad 50 kilometrov na uro.

Z najnovejšo generacijo tehnologije MULTI-SENSE, ki je vgrajena v novi Austral, lahko voznik način vožnje prilagaja svojemu razpoloženju in željam. Na voljo so številne možnosti prilagajanja, ki omogočajo, da je lahko vsaka vožnja povsem novo doživetje. Kakšen način vožnje, osvetlitev, barve intrumentalne plošče želite je odvisno od vas. Novi Austral zadosti vsem vašim željam in zahtevam s preprostim dotikom na povsem novi gumb MULTI -SENSE na volanu.

Foto: Frédéric Schlosser

Učinkoviti pogon E -TECH FULL HYBRID

Novi Austral ponuja novo, močnejšo in učinkovitejšo izvedenko pogonskega sklopa E-TECH full hybrid, poleg nje pa še dve izvedenki mild hyibrida z bencinskim motorjem. Na voljo so torej različne tehnologije elektrifikacije za ponudbo, ki pokriva vse potrebe posameznih kupcev in velikih voznih parkov.

Tehnologija pogonskega sklopa E-TECH full hybrid je pravi koncentrat inovacij. Rezultat je prvovrstna vozna izkušnja, ki združuje živahnost in učinkovitost. Pogonski sklop E-TECH full hybrid tako omogoča uživanje v čisti vožnji, ki je edinstvena za električne avtomobile ter združuje tihost in odzivnost. Speljevanje, ki je vedno izključno na elektriko, je odločno in zvezno, prehodi so tekoči, brez upada navora, motor z notranjim zgorevanjem pa nenehno deluje v optimalnem območju delovanja.

Pogonski sklop E-TECH full hybrid je v novem Australu na voljo s 146 kW (200 KM) in ponuja največjo učinkovitost v vožnji ter najboljšo odzivnost na trgu, kar potrjuje pospešek od 80 do 120 kilometrov na uro v samo 5,6 sekunde. Ob tem se ponaša z najboljšim razmerjem med porabo goriva in zmogljivostmi na trgu, kar pomeni večje uživanje v vožnji, ob tem pa manjši izpust CO2.

Sistem za rekuperacijo energije se samodejno vklopi med upočasnjevanjem in zaviranjem, v kombinaciji z visoko zmogljivostjo polnjenja litij-ionskega akumulatorja in učinkovitostjo sistema E-TECH skrbi za optimalno porabo goriva. Konkretno lahko voznik kar 80 odstotkov časa vožnje prevozi z izključno električnim pogonom, kar pomeni do 40 odstotkov prihranka v primerjavi z bencinskim motorjem – in to brez spreminjanja načina vožnje.

Foto: Renault