Priljubljena toplotna črpalka, za katero velja do kar štiri tisoč evrov subvencije

Deževno in hladno vreme nas je pospremilo globoko v jesen, zato so v številnih slovenskih domovih že prižgali svoje ogrevalne sisteme. S padcem temperatur in začetkom ogrevalne sezone vedno znova vzniknejo pogovori o najučinkovitejših, okolju prijaznih in varčnih načinih ogrevanja. A vsi ti pogovori že leta vodijo do ene rešitve – toplotne črpalke. Ponudba je pestra, a ni vseeno, katero črpalko izberete. Če so tudi vam pomembni prihranek, učinkovitost, trajnost, dizajn in nenazadnje tudi tiho delovanje, potem smo našli idealno toplotno črpalko za vas – Daikin Altherma.

Najbolj optimalen in varčen način ogrevanja

Tudi ob vseh spremembah na področju slovenske energetike ostajajo toplotne črpalke cenovno najugodnejša rešitev za ogrevanje doma, saj imajo visoko energetsko učinkovitost, hkrati pa nizke stroške obratovanja, ker izkoriščajo obnovljive vire, kot so zrak, voda ali zemlja. Primerne so tako za novogradnje kot tudi energetske obnove vseh vrst objektov.

Čeprav je začetna investicija višja, se ta zaradi nizkih stroškov delovanja in minimalnega vzdrževanja hitro povrne. Tako toplotne črpalke dolgoročno prinašajo velike prihranke v primerjavi s klasičnimi ogrevalnimi sistemi na plin ali kurilno olje. Poleg tega lahko za nakup toplotne črpalke še vedno prejmete tudi subvencijo, ki vam bo finančno breme občutno zmanjšala. V primeru nakupa toplotne črpalke Daikin Altherma je ta še posebej visoka – več o tem preberite v nadaljevanju.

Toplotna črpalka presežkov

V svojem domu si vsakdo želi le najboljše, pri čemer samo varčnost in funkcionalnost še zdaleč nista dovolj. Potrošniki si za naprave, nameščene v svojem domu, upravičeno želijo tudi dober dizajn, ko pride do električnih naprav, je vse pomembnejši dejavnik tudi glasnost delovanja. Za Daikinove toplotne črpalke Altherma lahko rečemo, da so toplotne črpalke presežkov, saj izpolnjujejo vse to in še več.

Daikin Altherma je naložba v udobje in prihranek energije. Z uporabo zraka zadovoljuje vaše potrebe po ogrevanju, hlajenju in proizvodnji sanitarne tople vode ter dosega najvišje standarde energetske učinkovitosti. Sistem je idealen za lastnike stanovanj, ki želijo svoj tradicionalni ogrevalni sistem nadgraditi v okolju prijaznejšo in cenovno ugodnejšo rešitev ali pa iščejo idealen ogrevalni sistem za svojo novogradnjo. Toplotna črpalka Altherma se ponaša z izjemnim dizajnom, tihim delovanjem, učinkovitostjo in prilagodljivostjo.

Nagrajen dizajn

Vse bolj priljubljen minimalizem so pri načrtovanju videza toplotnih črpalk upoštevali tudi v Daikinu. Njihove enote tako izstopajo po odličnih tehničnih lastnostih in vsestranskem dizajnu, ki je toplotnim črpalkam Daikin Altherma prinesel kar dve prestižni nagradi za oblikovanje. To je še en razlog več, da se mnogi ob izbiri toplotne črpalke za svojo moderno oblikovano novogradnjo odločajo prav za to estetsko dovršeno toplotno črpalko.

Zunanja enota se s čistimi linijami, enostavnim dizajnom in sivo mat barvo hitro skrije v okolici, pozorno oko, ki jo bo opazilo, pa bo navdušila črna rešetka, ki z vodoravno usmeritvijo zakrije pogled na ventilator.

Tišina kot v knjižnici

Glasnost naprav se ponavadi meri na razdalji od enega do petih metrov, pri Daikinu so glasnost zunanje enote toplotne črpalke Altherma izmerili na razdalji treh metrov. Njeno delovanje je tako tiho, da je z glasnostjo 38 dBA enako ščebetanju ptic oziroma zvoku v knjižnici.

V načinu nizkega zvoka se zvočni tlak zmanjša na polovico.

Toplotna črpalka za novogradnjo ali obnovo?

Toplotne črpalke Daikin Altherma so bile razvite v Evropi in so prilagojene zahtevam evropskega podjetja. V ponudbi linije Altherma boste našli tako toplotne črpalke za novogradnje kot tudi starejše domove ali le take, ki so posebej prilagojene za zamenjavo starih plinskih kotlov. Kako vedeti, katero izbrati za svoj dom?

Če iščete toplotno črpalko za starejši dom ali dom s starejšimi radiatorji, potem izberite visokotemperaturno toplotno črpalko zrak-voda. To je idealna izbira, če želite zamenjati obstoječi ogrevalni sistem in ga priključiti na starejše radiatorje.

Ob zamenjavi starega plinskega kotla izberite srednje temperaturno toplotno črpalko zrak-voda. Prav tovrstne toplotne črpalke iz ponudbe linije Daikin Altherma so namreč namenjene objektom s talnim in radiatorskim ali konvektorskim ogrevanjem.

Za nove domove oziroma novogranje so najboljša izbira nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda. Gre za vsestranski sistem za udobje doma, ki najbolje deluje v novejših domovih ali domovih, ki uporabljajo sodobna ogrevalna telesa.

Ogrevanje? Hlajenje? Vse v enem.

Toplotne črpalke Daikin Altherma lahko popolnoma prilagodite potrebam svojega doma: ogrevanje, ogrevanje in hlajenje ali priprava tople sanitarne vode.

Model "samo gretje" je standarden v ponudbi rešitev Daikin in zagotavlja gretje prostorov in toplo sanitarno vodo. Reverzibilni model "gretje in hlajenje" pomeni, da lahko vaš sistem zamenja način delovanja in namesto gretja omogoči hlajenje, za svoje delovanje pa potrebuje konvektorje ali ustrezno talno oz. stensko cevno napeljavo.

Na voljo je celo model z dvoobmočno regulacijo, ki omogoča, da z eno toplotno črpalko upravljate dve med seboj ločeni območji ali različna sistema za ogrevanje. Takšen sistem je primeren za vse, ki želijo v svojem domu uporabljati tako talno gretje kot tudi radiatorje, saj so na voljo tako visoko- kot tudi srednjetemperaturne toplotne črpalke. Tovrstno toplotno črpalko bodo izbrali tisti, ki želijo ogrevati različna območja na različne temperature.

Sedemletno jamstvo popolnoma brezplačno

Dvoletno standardno jamstvo lahko pri Daikinu brezplačno podaljšate na sedem let od datuma nakupa. Vse, kar morate storiti, je, da se brezplačno registrirate na portalu Stand by me, enota pa mora biti seveda tudi kupljena, montirana in zagnana pri partnerju Daikin HCE.

Ob rednem vzdrževanju vaše naprave vam nova spletna platforma Stand by me poleg podaljšanega jamstva omogoča še druge ugodnosti: podatke o svojem serviserju Daikin, kot so kontaktni podatki, delovni čas, vpogledate lahko tudi v predvidene urnike vzdrževanja z opomniki, na voljo pa imete tudi digitalni dnevnik za vnašanje popravil in vzdrževanj. Vsak kupec ima svojega servisnega partnerja, ki skrbi za njegovo toplotno črpalko vse od zagona črpalke.

Subvencija do štiri tisoč evrov

Ob nakupu toplotne črpalke iz linije Daikin Altherma si lahko zagotovite do štiri tisoč evrov subvencije, zaradi česar bo vrednost celotne investicije občutno nižja, v družinskem proračunu pa bodo ta sredstva ostala na voljo za izpolnitev drugih želja.

Poleg Eko sklada, ki ponuja do 2.500 evrov subvencije, namreč lastno subvencijo ponuja še Daikinov sklad. Ta znaša od tisoč do 1.500 evrov. Ponudba velja za visoko temperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H HT in srednje temperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H MT.

Pohitite in si zagotovite do štiri tisoč evrov subvencije.