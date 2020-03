Pri ljubljanskem BTC postavljajo izolacijski center

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potek del si je danes ogledal tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je spomnil na dogovor, sklenjen na današnjem sestanku vodstva kriznega štaba, in sicer, da stečejo vsi postopki, da Slovenska vojska in Civilna zaščita zagotovita vse potrebno za dodatne kapacitete za primer, če jih bodo slovenski bolniki potrebovali.

40 postelj za težje in 80 postelj za nekoliko lažje bolnike

Slovenska vojska je kot lokacijo vzpostavitve teh dodatnih kapacitet določila vojašnico Edvarda Peperka, kjer bosta postavljena premična bolnišnica Role 2 in mobilni stacionarij. Na ta način bi lahko zagotovili 40 postelj za težje in 80 postelj za nekoliko lažje bolnike, poroča STA.

Obrambni minister Matej Tonin si je ogledal potek del.

"Če bi se pokazala potreba, da bodo te mobilne enote prešibke in neustrezne, potem razmišljamo tudi o telovadnici, ki je na tej lokaciji, da bi jo preuredili za potrebe dodatnih kapacitet v primeru, da bo bolnikov še več," so Toninove besede povzeli na ministrstvu.

Po pojasnilih brigadirja Roberta Glavaša bo Role 2, ki je trenutno stacionirana v Mariboru, do nedelje prepeljana v vojašnico Edvarda Peperka. Izolacijski del bo odmaknjen in ločen od nastanitvenih objektov pripadnikov Slovenske vojske. "Načrtuje se, da bomo nastanitveno operativni v torek, 17. marca, dopoldne," so Glavaševe navedbe zapisali na ministrstvu.

Foto: STA

Mobilni stacionarij naj bi bil postavljen v 72 urah

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je poudaril, da bo prav tako v 72 urah v Vojašnici Edvarda Peperka postavljen mobilni stacionarij za 120 bolnikov. Poleg tega je poudaril, da je skladiščih še vedno dovolj zaščitnih sredstev, zaloge bodo tudi kmalu obnovljene.

