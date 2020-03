Pri delu v gozdu na območju Cerknice umrl 64-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Cerknice se je v sredo okoli 9. ure zgodila smrtna delovna nesreča. Moška, stara 64 in 67 let, sta v gozdu spravljala les. Ko je 64-letnik izpod podrtega drevesa vlekel veje, se je deblo prekotalilo nanj. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.