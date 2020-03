Vinjen in brez izpita povzročil nesrečo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so kranjski policisti poskušali ustaviti voznika z neprilagojeno hitrostjo, je ta v Kranju povzročil prometno nesrečo z lažjimi poškodbami.

Voznik je zapeljal na nasprotni pas in trčil v drugo vozilo. Izkazalo se je, da ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, test vinjenosti pa je pokazal 0,46 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

S PU Kranj so še sporočili, da je voznik med postopkom z nedostojnim ter nasilnim vedenjem kršil javni red in mir. Poleg postopka zaradi kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa je bil zato proti vozniku sprožen še prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda in miru.