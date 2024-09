Pri Bazovici danes osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake

Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes tradicionalna osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 94 leti. Zbrane bosta med drugim nagovorila ministrica za kulturo Asta Vrečko ter tržaški škof Enrico Trevisi.

Današnja slovesnost je vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so med drugim v petek potekali v Ljubljani in Kranju. Na njej bodo med drugim recitirali dele pisem, ki jih je eden od junakov Franjo Marušič leta 1930 pisal svoji družini iz zapora.

Ob spomeniku pri Bazovici sicer danes ne bo predstavnikov oblasti v Trstu. Kot je na novinarski konferenci ta teden pojasnil predsednik Odbora Bazoviški junaki Milan Pahor, se je tržaški župan Roberto Dipiazza opravičil za odsotnost, predsednik pokrajine Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga pa se vabilu tako kot lani ni odzval.

Junaki, ki so simbol antifašizma

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Člane tajne antifašistične organizacije Borba so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici ustrelili 6. septembra 1930.

V Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, zato si odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji prizadeva za njihovo rehabilitacijo. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela poteza slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki sta se četverici julija 2020 skupaj poklonila ob spomeniku pri Bazovici.

Niz dogodkov ob letošnji obletnici se je začel v petek s tradicionalnim recitalom mladih ob spomeniku v Bazovici, komemoracijo na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu ter mašo v Bazovici. V Sloveniji sta v petek potekali slovesnosti pred stavbo rektorata Univerze v Ljubljani in pred prvim antifašističnim spomenikom v Evropi v Kranju. V okviru letošnjih dogodkov prirejajo tudi tradicionalni taborni ogenj, spominski planinski pohod in mednarodni odbojkarski turnir za Pokal Bazoviških junakov.