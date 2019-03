Pri 26-letnem Ljubljančanu našli večjo količino droge

Ljubljanski policisti so v nedeljo odvzeli prostost 26-letnemu Ljubljančanu zaradi posesti večje količine droge z namenom nadaljnje preprodaje. Pri sebi je imel večje količine kokaina, droge MDMA, zdravila kamagra in gotovine.

Osumljenec zaradi tovrstnih dejanj še ni bil obravnavan, preiskovalna sodnica pa je zanj odredila hišni pripor. Ljubljančan je imel pri sebi 24 aluminijastih zavitkov kokaina, osem aluminijastih zavitkov MDMA in 14 vrečk kamagre.

V hišni preiskavi pri njem so policisti zasegli še 459 aluminijastih zavitkov kokaina, 10 aluminijastih zavitkov MDMA in 105 vrečk kamagre. Zasegli so mu tudi nekaj več kot deset tisoč evrov gotovine, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.