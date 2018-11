Previdno pri kupovanju psov prek spleta; dajo vam celo garancijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na previdnost pri kupovanju psov prek spleta. Uprava je namreč na spletnem portalu bolha.si naletela na oglas, za katerega so v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT potrdili, da je namenjen spletni goljufiji.

Kot so sporočili z uprave, so na oglas naleteli v okviru koordiniranega nadzora nad internetno prodajo psov in mačk, katerega pobudnica je Evropska komisija.

Prodajalec je v oglasu prodajal pasje mladiče pasme francoski buldog. V njem je med drugim navajal, da so vsa cepiva in rodovnik posodobljeni, vsak mladič pa da pride z enoletno zdravstveno garancijo.

Psa naj bi kar s prevozniško službo dostavili kupcu

Uprava je s prodajalcem komunicirala prek objavljenega elektronskega naslova. Prodajalec je upravi pošiljal slike in posnetke mladičkov z namenom, da si izberejo mladička. Ko so se dogovorili, katerega mladička bi želeli, je prodajalec predlagal nakazilo denarja za kritje prevoznih stroškov. Po plačilu naj bi kužka prek prevozniške družbe poslali do kupca.

Uprava je podatke o oglasu in prejetih elektronskih sporočilih posredovala na nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT, kjer so potrdili sum, da je oglas namenjen spletni goljufiji.

Lahko ostanete brez psa in denarja

Tako uprava opozarja, da je spletni nakup živali lahko predmet goljufij, kjer lahko potrošniki ostanejo brez kužka in denarja.

"Vsem bodočim kupcem psov priporočamo, da si za nakup živali vzamete dovolj časa in raziščete možnost nabave kužkov pri slovenskih vzrediteljih. Njihove kontakte lahko pridobite pri Kinološki zvezi Slovenije. Če pa bi želeli psa brez rodovnika, si ga lahko izberete v enem izmed 15 slovenskih zavetišč," so še navedli na upravi.