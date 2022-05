Preplah v središču Ljubljane. Izpraznili sodno palačo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so prejeli anonimno obvestilo, da so v stavbi sodišča nevarni predmeti, konkretno naj bi na okrajnem sodišču v Ljubljani, na oddelku za zapuščinske zadeve, prejeli obvestilo o bombi.

"PU Ljubljana odgovarja, da je bila policija anonimno obveščena o sumu ogrožanja z nevarnim predmetom. Stavbo na Miklošičevi ulici so izpraznili, policija pa prostore pregleduje," še poročajo na portalu slovenskenovice. Do zdaj niso našli nobenega potencialno nevarnega objekta, a posredovanje še poteka, so še navedli pri policiji.

Policija je območje zavarovala s policijskim trakom. Zaradi evakuacije so bile sodne obravnave najverjetneje prekinjene, še pišejo na omenjenem portalu.