Prenovljen kazenski postopek uvaja tudi možnost uporabe IMSI-lovilcev

V veljavo je danes stopila novela zakona o kazenskem postopku, ki celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, dopušča preiskave stanovanja ob nedosegljivosti imetnika in uvaja možnost uporabe IMSI-lovilcev. Novela ukinja obvezno branje listin na glavni obravnavi in natančneje določa pogoje upravičene odsotnosti na sodnih narokih.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v predstavitvi zakona kot bistveno novost navedla implementacijo evropske direktive o žrtvah kaznivih dejanj. Po njenih besedah gre za pomembne spremembe, ki spreminjajo položaj in varnost oškodovancev v vseh fazah.

Organi pregona bodo morali izdelati oceno o ogroženosti in žrtev zaščititi

Pojasnila je, da so iz novele izvzeli vse sporne rešitve, zaradi katerih je državni zbor v prejšnjem mandatu zavrnil prejšnjo novelo. V nov predlog zakona, ki ga podpirajo tudi na vrhovnem sodišču, tožilstvu in policiji, so tako po dogovoru v koaliciji vključili le tiste rešitve, ki so bile usklajene s stroko. Omenjeno evropsko direktivo o žrtvah kaznivih dejanj je morala Slovenija implementirati do sredine aprila.

Skladno z njo bodo morali organi pregona po novem izdelati oceno individualne ogroženosti žrtve in potrebe po njeni zaščiti ter obveznost zasledovanja čim večjega zmanjšanja stikov žrtev s storilcem. Novela omogoča tudi snemanje otrok kot prič, da jim v nadaljnjem postopku pričanj ne bi bilo treba ponavljati.

Poleg tega novela prinaša bolj natančno ureditev hrambe gradiv iz uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov in tako nedvoumno določa, da dvoletni rok, ko je treba gradivo iz izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov uničiti, prekine katero koli dejanje državnega tožilca, usmerjeno v pregon.

Novela uvaja možnost uporabe IMSI-lovilcev

V samem kazenskem postopku novela ukinja obvezno branje listin na glavni obravnavi, natančneje določa pogoje upravičene odsotnosti na sodnih narokih, v primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov pa ureja možnost preverjanja utemeljenosti zdravniških opravičil.

Za olajšanje pregona bančnega kriminala bankam in hranilnicam omogoča, da v primerih, ko se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, skupaj z naznanilom posredujejo tudi zaupne podatke, na primer kreditno oceno. Organi pregona bodo sedaj lahko preiskavo v stanovanju izvedli tudi, ko lastnik ne bo dosegljiv.

V času sprejemanja sprememb je šlo veliko očitkov na določbo, ki policiji omogoča uporabo tako imenovanih IMSI-lovilcev oziroma navideznih baznih postaj, ki med drugim omogočajo prestrezanje komunikacije mobilnih telefonov. Kritiki opozarjajo na možne zlorabe, a na policiji zagotavljajo, da bodo lovilce uporabljali le za določanje tega, katero mobilno napravo uporablja osumljenec, medtem ko bo morebitno prisluškovanje potekalo po že uveljavljenih postopkih.