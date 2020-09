Premogovnik Velenje odpovedal 60. skok čez kožo

Premogovnik Velenje je zaradi odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji, ki v tem trenutku zaradi covida-19 na javnih površinah dovoljuje zbiranje največ 50 oseb, odpovedal 60. skok čez kožo, ki je bil načrtovan za 26. september. Prireditev so morali sicer zaradi epidemije odpovedati že julija, piše STA.

V premogovniku so upali, da jim bodo razmere dopuščale prireditev izvesti v jesenskem času, a jim je načrte znova prekrižala epidemiološka slika, so danes sporočili iz Premogovnika Velenje.

Na dan rudarjev 3. julija je sicer zjutraj z Velenjskega gradu zadonela kanonada, v praznično jutro pa so Velenjčane pospremile budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje na različnih lokacijah v mestu. V Velenju in Šoštanju je premogovnik postavili tudi t. i. cimpre, lesene podboje, ki simbolizirajo rov. Postavljeni so na Titovem trgu in v Sončnem parku, v Šoštanju pa v Tresimirjevem parku, piše STA.

Eden največjih praznikov v letu

Dan rudarjev je za vse, ki so z rudarstvom tako ali drugače povezani, eden največjih praznikov v letu. Rudarjenje je imelo globok vpliv na značaj in navade, požrtvovalnost in nesebično tovarištvo ter neomajna vera v rudarsko slogo pa so skozi stoletja med rudarji izoblikovali posebno vez, navajajo v premogovniku.

Foto: STA

Ustvarila se je skupnost s svojimi simboli, pravom, nošo, humorjem, načinom izražanja ter navadami in običaji, kamor spada tudi običaj sprejemanja novincev v rudarski stan, znan kot skok čez kožo. Slavnostni sprejem v rudarski stan doživijo novinci praviloma na slovenski rudarski praznik 3. julija, ki ga rudarji praznujejo v spomin na petdnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934, piše STA.

Prvič leta 1961

V Velenju so prvi takšen sprejem pripravili leta 1961, ko je šolanje končala prva generacija dijakov v industrijski rudarski šoli. Prireditev vodi vodja ceremoniala, novince pa na njihovi poti spremljajo starešine in botri, ki za zgled novincem tudi prvi opravijo skok, kasneje pa so jim v oporo pri uvajanju v poklic in pri drugih življenjskih stiskah.

Novinci stopijo na sod, pred katerim dva starejša člana držita kožo, povedo svoje generalije in geslo, izpijejo vrček piva ter skočijo čez kožo k svojemu botru, še piše STA Ko vsi opravijo skok, sledi še skupna zdravica z vodjo ceremoniala, ki se zaključi z znamenitim: "Naj živi nam večno, naš rudarski Srečno!"