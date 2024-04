Premier Robert Golob je v kabinetu sklical sestanek s predstavniki vrhovnega sodišča, vrhovnega državnega tožilstva, Sodnega sveta, Državnotožilskega sveta, ministrstva za pravosodje in ministrstva za javno upravo. Kot so zapisali v kabinetu, si želi Golob v konstruktivnem dialogu uskladiti rešitev za čimprejšnjo uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah.

Vlada in DZ namreč nista uresničila odločbe ustavnega sodišča, v katerem je sodišče junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo.

Protestirajo tudi tožilci

Sodniki k uresničitvi ustavne odločbe od takrat pozivajo na opozorilnih protestih. Pridružili so se jim tožilci, ki so zaradi neuresničene odločbe nazadnje za en dan stavkali 14. marca.

Pravosodna ministrica Andreja Katič je prejšnji teden napovedala, da bodo ustavno odločbo izvršili z novim zakonom. Predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat pa je glede uresničitve odločbe izrazil optimizem.