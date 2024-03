Gibanje Svoboda o kandidatih za evropske volitve

V Gibanju Svoboda bodo na sejah izvršnega odbora in sveta stranke določili kandidatno listo za evropske volitve. Glede favoritov, na katere bodo stavili v boju za mesta na evropskem parketu, so v največji vladni stranki še skrivnostni, na listi pa je zagotovo pričakovati oba aktualna evropska poslanca, Ireno Jovevo in Klemna Grošlja.

Stranka Gibanje Svoboda, nastala nekaj mesecev pred zadnjimi državnozborskimi volitvami na temeljih stranke nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna Z.Dej, se bo na evropske volitve junija letos podala prvič.

Svoboda ima sicer po združitvi z LMŠ v svojih vrstah že dva aktualna evropska poslanca, Grošlja in Jovevo, ki sta v Evropskem parlamentu del politične skupine Renew Europe. Ali bodo kateremu od njiju zaupali tudi prvo mesto na listi, v stranki uradno še ne razkrivajo. Prav tako so skopi z informacijami o drugih kandidatih, ki jih bodo uvrstili na listo. "O tem bomo odločali v stranki po demokratični poti 27. marca, počakajmo do takrat," je minuli petek ob robu vrha EU dejal predsednik stranke in premier Robert Golob.

Po zaključenih postopkih evidentiranja bodo sicer v Svobodi za devet mest na listi izbirali med okoli 30 kandidati. Skladno s statutom kandidate za volitve poslancev v Evropski parlament na predlog izvršnega odbora določa svet stranke.

Boštjančič na mesto podpredsednika GS?

O pripravah na junijske evropske volitve so sicer razpravljali tudi na zasedanju organov v začetku meseca, a so tedaj v javnosti odmevale predvsem notranjepolitične teme. Z mesta generalne sekretarke je namreč odstopila Vesna Vuković.

Aktualnemu političnemu dogajanju se bržkone ne bodo mogli izogniti niti danes, na dnevnem redu bi lahko bilo med drugim tudi imenovanje finančnega ministra Klemna Boštjančiča na mesto podpredsednika Gibanje Svoboda. Podpredsednike stranke skladno s statutom voli in razrešuje svet stranke.