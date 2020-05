Preiskovalno komisijo bo namesto Möderndorferja vodil Perič

Parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS bo vodil poslanec koalicijske SMC Gregor Perič, ki bo zamenjal Janija Möderndorferja. Opozicijske stranke so v razpravi opozorile, da bo koalicija tako preiskovala samo sebe. A v koaliciji odgovarjajo, da ima večino v komisiji še vedno opozicija.

Poslanec Jani Möderndorfer je sicer nedavno iz poslanske skupine SMC prestopil v opozicijsko LMŠ in hkrati napovedal, da bo vnovič kandidiral za vodenje omenjene preiskovalne komisije. Funkcijo pa je izgubil, ker mu je vmes ob menjavi vlade za krajši čas prenehal poslanski mandat. Opozicijski poslanci so ob tej menjavi opozorili, da gre še za eno izmed preiskovalnih komisij, kjer bodo koalicijski poslanci preiskovali delo koalicijskih strank, poroča STA.

Golubović: Ravnanje koalicije je strahopetno in prozorno

Vodja poslancev največje opozicijske stranke Brane Golubović je to zamenjavo primerjal zamenjavami v vrhu policije in preiskavo nabav zaščitne opreme. "Sledi ustanovitev preiskovalne komisije, ki jo bo vodil vaš človek v zadevi zaščitna oprema, ki se spornih poslov te vlade sploh ne bo lotila," je dodal Golubović. Opozoril je, da je Möderndorfer do zdaj s preiskavo napredoval. Ravnanje koalicije pa je označil za "strahopetno in prozorno".

Poslanec LMŠ Jani Möderndorfer ne bo več vodil preiskovalne parlamentarne komisije o domnevnem pranju denarja v NKBM. Foto: STA

A vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je opozorila, da je tej stranki pripadlo vodenje te preiskovalne komisije že ob njeni ustanovitvi. "Še naprej bo preiskovala politično odgovornost, ki je odrejena v samem predmetu preiskave. Ta se namreč ne spreminja in se ne uklanja političnim pritiskom, pa najsi bodo ti koalicijski ali opozicijski," je dodala Slugova.

Pomislekom pri zamenjavi vodstva preiskovalne komisije se pridružujejo tudi v Levici. Poslanec Matej T. Vatovec je izpostavil, da so preiskovalne komisije močno odvisne od tega, kdo jih vodi. "Mislim, da je zelo pomembno, kdo je tisti, ki je na čelu te preiskovalne komisije, ker je od njega odvisno, v katero smer in na kakšen način bo ta preiskovalna komisija delala," je dejal vodja poslancev v stranki Levica. Besede Janje Sluga, da to mesto pripada SMC, pa je označil za sprenevedanje.

SDS: Večino v preiskovalni komisiji bo imela opozicija

V SDS pa poudarjajo, da ima tudi v tej preiskovalni komisiji večino opozicija. "V vseh preiskovalnih komisijah, ki so ustanovljene v tem trenutku ali pa bodo ustanovljene, bo imela opozicija večino, kakorkoli obračate," je opozicijskim poslancem odgovoril vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Dodal je še, da je imel Möderndorfer leto in pol časa, da pripravi poročilo.

Möderndorfer pa se je spraševal, čemu je treba zamenjati predsednika, če ni pomembno, kdo komisijo vodi. "Prav zanimivo bo gledati novega predsednika, kako bo prebiral in predstavljal ta stališča, ki jih pravzaprav še nikoli niti videl ni," je dodal. Menil je še, da ta parlamentarna komisija svojega dela ne bo dokončala. Za imenovanje Periča je na koncu glasovalo 50 poslancev, 30 pa jih je glasovalo proti, poroča STA.