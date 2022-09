Predsedniški kandidati povedali, kaj si mislijo o Šarčevi potezi

Minister za obrambo Marjan Šarec je predsednico računskega sodišča Jano Ahčin sprejel s častno četo Slovenske vojske. Svoj komentar na to so podali kandidati in kandidatka za predsednika republike.

Minister za obrambo Marjan Šarec je predsednico računskega sodišča Jano Ahčin sprejel s častno četo Slovenske vojske. Svoj komentar na to so podali kandidati in kandidatka za predsednika republike. Foto: Ministrstvo za obrambo

Minister @sarecmarjan je danes sprejel predsednico @racunskosodisce Jano Ahčin. V pogovoru sta izmenjala stališča do aktualnih vprašanj, pomembnosti delovanja neodvisnih institucij in sodelovanja v prihodnje. pic.twitter.com/tveUP8KPjt — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) September 13, 2022

Kandidatko in kandidate za predsednika republike smo povprašali, kaj si mislijo o takšnem sprejemu z vojaškimi častmi. Njihove odgovore si preberite spodaj.

Foto: STA Ivo Vajgl. "Mislim, da je takšen sprejem pri obrambnem ministru zelo, blago rečeno, neobičajna poteza. Takšne počastitve se izkazujejo predvsem ali izključno državnikom," je povedal

Foto: Ana Kovač Anžeta Logarja. "Logar kot kandidat za predsednika ne vidi razlogov za takšen sprejem. Predvideva, da je šlo za delovni obisk, v tem primeru se obiskovalca ne sprejme z uradnimi častmi," so zapisali v štabu

Foto: Ana Kovač Nataša Pirc Musar. "Ministrstvo za obrambo se je glede protokolarnih sprejemov dolžno ravnati v skladu s pristojnostmi, ki so jim dodeljene. Je pa ob sprejemanju odločitve smiseln razmislek o smotrnosti porabe javnega denarja za ta namen. Vodstvo ministrstva lahko namreč protokolarne okvire sprejema tudi spremeni oz. prilagodi," je Šarčevo odločitev komentirala

Foto: Ana Kovač Milan Brglez. "Ceremonialnih postopkov na MORS ne poznam v podrobnosti, zato zadeve ne morem komentirati. Nasploh pa sem vedno zagovarjal rezervirano, a popolno spoštovanje protokolarnih in ceremonialnih pravil, ki veljajo v Republiki Sloveniji," je odgovoril

Foto: Bojan Puhek Janez Cigler Kralj. "Kot je znano, so na ministrstvu za obrambo že pojasnili, da je sprejem potekal v skladu s pravili za protokolarne sprejeme, zato je tukaj vsak dodaten komentar odveč," je svoj odgovor pojasnil

Pravno gledano tukaj ni nobene dileme. Namreč za predsednico računskega sodišča je jasno definirana možnost takšnega sprejema oziroma takšne časti, je pa res, da do zdaj te prakse v Sloveniji v tem kontekstu nismo poznali in tudi ni bila izvajana. Osebno menim, da gre za pomemben simbol, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, gre za pripadnice in pripadnike Slovenske vojske in njihova prisotnost v slovenski družbi je lahko sprejeta kot pozitivna," je v svojem odzivu povedal Vladimir Prebilič. "Sprejem oz. način sprejema je urejen z Direktivo za izvajanje gardnih in vojaških protokolarnih nalog v Slovenski vojski, ki je bila sprejeta marca 2020. Način izvedbe sprejemov je prepuščen ministru za obrambo. V direktivi jasno piše, da je predsednik/predsednica računskega sodišča tudi tista oseba, ki je lahko sprejeta s takšnimi častmi, kot se je to zgodilo ravnokar.

Gregor Bezenšek ml. Foto: Ana Kovač "Dejstvo je, da sprejem predsednice računskega sodišča Jane Ahčin pri ministru Marjanu Šarcu ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. Protokol MORS namreč določa, da v primeru uradnega ali delovnega obiska določenim funkcijam, med njimi je tudi funkcija predsednika računskega sodišča, pripada sprejem z vojaškimi častmi s postrojeno častno enoto. Vendar pa sam osebno kot kandidat za predsednika Republike Slovenije smatram, da za tovrstni obisk ne bi bilo nujno treba imeti sprejema z vojaškimi častmi. V vsakem primeru menim, da je treba prevetriti obstoječo direktivo v smer, da so sprejemi z vojaškimi častmi namenjeni resnično najvišjim in najpomembnejšim dogodkom ter domačim in tujim gostom," je sprejem komentiral

Na ministrstvo za obrambo, ministra Marjana Šarca in Slovensko vojsko smo naslovili vprašanja, zakaj so se odločili za postavitev častne čete Slovenske vojske, koliko je to dejanje stalo, ali je to v skladu s protokolom in vsemi pravili, kdaj se običajno uporabi postavitev častne čete, na kakšni ravni mora biti obisk, da je to dejanje upravičeno, in ali pri tej postavitvi ne gre za neracionalno porabo javnega denarja.



Z ministrstva so odgovorili, da je "sprejem z vojaškimi častmi ob uradnem obisku predsednika(ce) računskega sodišča, kar je obisk aktualne predsednice tudi bil, določen in opredeljen z Direktivo št. 01-09 za izvajanje gardnih in vojaških protokolarnih nalog v Slovenski vojski, ki je bila sprejeta marca 2020". Dodali so še, da gre v tem primeru za izvajanje rednih protokolarnih nalog, zato dodatni stroški niso nastali.

Računsko sodišče spoštuje pravila gostiteljev

Na kabinet predsednice Računskega sodišča smo naslovili vprašanja, kako komentirajo to dejanje ministrstva, ali se jim zdi to racionalna poraba javnega denarja in ali se bodo odločili za finančno revizijo. Odgovorili so, da "računsko sodišče ob svojih obiskih doma in v tujini spoštuje način izvajanja protokolarnih pravil gostiteljev".

Ministrstvo za obrambo pa je svojo odločitev po vprašanjih, zakaj so za sprejem predsednice računskega sodišča postavili častno četo, pojasnilo v komentarjih na Twitterju. Zapisali so: "Direktiva: Izvajanje gardnih in vojaških protokolarnih nalog v SV določa, da se predsednika Ustavnega, Vrhovnega in Računskega sodišča ter Varuha človekovih pravic ob njihovem uradnem obisku na MORS sprejme z vojaškimi častmi s postrojeno častno enoto, sestavljeno iz Garde in Orkestra SV."