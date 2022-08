Predsednik Pahor jih je slišal

Na profilu na Instagramu je predsednik Borut Pahor objavil fotografijo in zapisal, da je že pred mesecem dni, natančneje 12. julija, ob obisku fitnesa opazil izpuščaj na desni nogi. Nanj je pozabil, a ker izpuščaj ni izginil, je le obiskal zdravnika. Ta ga je "malček za ušesa" in mu predpisal zdravila. Sumijo namreč, da je Pahor staknil boreliozo, bolezen, ki jo prenašajo klopi

Ugriz klopa vam lahko zagreni življenje

Lymska borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi. V letu 2021 je bilo prijavljenih 7.500 primerov borelioze, kar je največ v zadnjem desetletju, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolezen se pojavlja od maja do oktobra, ko so klopi v naravi najbolj aktivni. Borelioza se običajno začne z rdečino, ki se pojavi od nekaj dni do enega meseca po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in dobi obliko obroča. Po nekaj tednih izpuščaj zbledi, lahko pa se pojavi prizadetost živčevja, sklepov ali srca. Lymska borelioza ni smrtno nevarna, lahko pa vam precej zagreni življenje. Cepiva proti tej bolezni ni, zato je pomembno preventivno ravnanje, kot sta zaščita kože z ustreznimi oblačili in uporaba repelentov.

Druga najpogostejša klopna bolezen je klopni meningoencefalitis (KME), ki je smrtno nevaren, odstotek bolnikov umre, pred to boleznijo pa se lahko zaščitimo s cepljenjem. Na NIJZ ocenjujejo, da je približno 16 odstotkov prebivalcev cepljenih z najmanj enim odmerkom, redno pa se cepi okrog sedem odstotkov prebivalcev. Osnovno cepljenje proti KME zajema tri odmerke, nato pa na tri in kasneje na pet let sledijo poživitveni odmerki.

V zadnjem desetletju na leto v Sloveniji povprečno zboli okoli 170 ljudi, lani je bilo prijavljenih 153 primerov. V nasprotju z boreliozo pri klopnem meningoencefalitisu izpuščaja na mestu ugriza klopa ne opazimo. Prva faza bolezni se začne približno od teden do 14 dni po vbodu s slabim počutjem. Pri večini bolnikov se po vmesnem izboljšanju pojavi druga faza bolezni z visoko telesno temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo in bruhanjem. Bolezen v veliki večini primerov zahteva hospitalizacijo in pusti trajne posledice, med katere spadajo glavoboli, vrtoglavice, motnje sluha, zmanjšana sposobnost koncentracije in ohromitve.