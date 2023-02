Pirc Musarjeva se je opravičila Novi24TV

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v intervjuju za Siol.net julija lani dejala, da je to, "da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano". Zdaj se je Novi24TV za svoje besede opravičila, družbi Nova hiša d. o. o. in NTV24.si d. d. pa sta s Pirc Musarjevo sklenili zunajsodno poravnavo, še poroča Nova24TV.

"To je slabo. Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne," je na naše vprašanje, kako komentira to, da je Golobov GEN-I podjetju novinarke Necezurirano Vesni Vuković plačal več kot sto tisoč evrov, pri čemer nihče od vpletenih noče pojasniti, za kakšen posel je šlo, odgovorila takrat še predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Celoten intervju si lahko preberete tukaj.

Nova24TV je po objavi intervjuja od Pirc Musarjeve zahtevala javno opravičilo, ki so ga zdaj tudi objavili na svoji spletni strani:

"Nataša Pirc Musar preklicujem izjavo iz intervjuja za Siol.net z dne 23. 7. 2022, da naj bi Nova24TV prakticirala prakso kupovanja medijskega miru in sprejemanja plačil za medijski napad na drugače misleče. Šlo je zgolj za moje osebno mnenje, za katero se Novi24TV opravičujem."

Da se je res opravičila, je Pirc Musarjeva potrdila na Twitterju.