Predsednica republike in ministri za razvoj nepristranske in etične umetne inteligence

Sistemi umetne inteligence, razviti v EU, morajo biti nepristranski, etični in pod človeškim nadzorom, je na nacionalni konferenci o umetni inteligenci poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. K pametnemu in odgovornemu razvoju umetne inteligence so pozvali tudi ministri Tanja Fajon, Emilija Stojmenova Duh in Marjan Šarec.

EU je s sprejemom akta o umetni inteligenci postala vodilna na svetu na področju regulacije te tehnologije, je poudarila Nataša Pirc Musar. Po njeni oceni nova evropska pravila predstavljajo pravo ravnotežje, omogočajo nadaljnji razvoj, raziskave in uporabo umetne inteligence, a postavljajo omejitve, kjer je treba škodljivo uporabo te tehnologije prepovedati.

Preprečiti je treba svojeglavost

Evropski akt o umetni inteligenci bo po besedah Pirc Musarjeve zagotovil, da bodo sistemi umetne inteligence, ki se uporabljajo v EU, varni, pregledni, etični, nepristranski, in kar je najpomembnejše, pod človekovim nadzorom. Ob tem je spomnila na kultni znanstveno-fantastični film iz leta 2001 Vesoljska odiseja režiserja Stanleyja Kubricka, v katerem umetna inteligenca Hal 9000 prevzame nadzor nad vesoljsko ladjo.

"Tu smo zato, da sodobnim Halom, njegovim mlajšim bratrancem in sestričnam preprečimo svojeglavost, izmišljevanje podatkov in izpopolnjevanje do ravni, ko jih ne bo več mogoče vzgajati. Tu smo zato, da najdemo načine, da se napoved iz Kubrickovega filma nikoli ne bo uresničila," je dejala predsednica republike.

Del javnosti zaskrbljen zaradi UI

Pirc Musarjeva je izpostavila tudi skrbi, ki so se zaradi razmaha umetne inteligence pojavile v delu javnosti.

Za razblinjanje strahov glede umetne inteligence so takšne konference izjemno pomembne, je ocenila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. S sodelovanjem, dialogom in večjo transparentnostjo se lahko osvešča javnost in gradi zaupanje do te tehnologije.

"Umetna inteligenca ni nujno destruktivna, če se skozi pravočasno razpravo in posvetovanja vsi deležniki strinjamo, kako jo uporabljati in izkoristiti v dobro človeštva, in umetna inteligenca ne bo izključujoča, če jo bomo s pravočasnimi vlaganji in drugačnim pristopom do učenja približali vsem," je povedala zunanja ministrica.

UI je koristna, a zahteva izobražene uporabnike in regulacijo

Kot je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, umetno inteligenco nekateri kujejo v zvezde in v njej vidijo rešitev za vse težave, drugi pa strašijo, da bo povzročila izgubo delovnih mest in upravljala z uničevalnim orožjem. "Dejstvo je, da je umetna inteligenca izredno koristno orodje in dobrodošel pomočnik, ki nam lahko bistveno olajša delo in življenje ter tudi širi meje ustvarjalnosti," je prepričana.

Kljub temu po mnenju ministrice ne smemo spregledati tveganj, kot so etične dileme, pristranskost te tehnologije, kršenje zasebnosti in pomanjkanje transparentnosti delovanja sistemov umetne inteligence. Za etično uporabo umetne inteligence so potrebni digitalno pismeni in izobraženi uporabniki ter regulacija.

Koristi za avtomatizacijo nalog in varnost

Vloga umetne inteligence se krepi tudi na področju obrambe, predvsem v luči aktualnih konfliktov po svetu. "Umetna inteligenca lahko pomaga predvsem pri avtomatizaciji nalog, izboljšanju analiziranja velikih količin podatkov in sprejemanju hitrejših ter bolj premišljenih odločitev. Lahko nam pomaga pri prepoznavanju groženj in preprečevanju napadov, s čimer prispeva k varnosti naše družbe in države," je ocenil obrambni minister Marjan Šarec.

Z razvojem umetne inteligence je povezano vedno več varnostnih tveganj. Po prepričanju ministra je pomembno, da se teh tveganj zavedamo in sprejmemo ustrezne ukrepe za njihovo ublažitev. Težava nastane, ko umetna inteligenca uide izpod človeškega nadzora, zato je treba nujno poskrbeti, da se ta tehnologija razvija in uporablja na etičen in odgovoren način, čemur je zavezana tudi slovenska vlada, je še poudaril Šarec.

Drugo nacionalno konferenco o umetni inteligenci, ki tokrat poteka pod imenom Umetna inteligenca – smeri razvoja in mednarodne sinergije, organizira ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v sodelovanju z ministrstvi za digitalno preobrazbo, za obrambo ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Zasnovana je kot nadaljevanje in nadgradnja novembrske konference ter v ospredje postavlja novo evropsko zakonodajo s področja umetne inteligence, nacionalno strategijo za umetno inteligenco in kibernetsko varnost.