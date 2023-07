Predrzni 21-letnik skoraj zbil kolesarja in fizično obračunal z drugim voznikom

Policisti so imeli v ponedeljek polne roke dela s predrznim voznikom, ki je najprej na avtocesti proti Postojni med prehitevanjem skoraj oplazil drugo vozilo, nato pa naj bi skoraj trčil še v kolesarja. Prijavitelju nevarne vožnje je najprej grozil s strašilno pištolo, nato pa sta še fizično obračunala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so v ponedeljek okoli 8. ure prejeli prijavo, da po avtocesti proti Postojni nevarno vozi voznik osebnega avtomobila, ki je med prehitevanjem skoraj oplazil vozilo, v katerem je bila prijaviteljica. Vozil je njen partner. V Postojni so avtocesto zapustili in peljali proti Pivki, kjer naj bi nevaren voznik skoraj trčil še v kolesarja. Ustavili so se v bližini letališča v Rakitniku. Tam je do voznika BMW pristopil partner prijaviteljice. Voznik BMW mu je najprej pokazal strašilno pištolo, nato pa sta začela tudi fizično obračunavati.

Voznik BMW je zatem odpeljal, vendar se je kasneje vrnil na kraj. Policisti so identificirali 21-letnega državljana Kosova, ki prebiva v Sloveniji. V vozilu sta bili še dve potnici, prav tako državljanki Kosova, ki prebivata v Sloveniji.

Eni od potnic je bilo slabo, nudili so ji prvo pomoč in jo odpeljali v Zdravstveni dom Postojna. V vozilu so našli tudi imitacijo pištole Beretta znamke Bruni, ki pa ne spada v kategorijo orožja po zakonu o orožju. Gre za strašilko, ki se jo dobi v prosti prodaji, so pojasnili koprski policisti.

Zoper 21-letnika podali kazensko ovadbo

Policisti so z vsemi udeleženimi opravili razgovore. 37-letnik iz Ljubljane se je med fizičnim obračunavanjem lažje poškodoval in je zoper 21-letnika podal predlog za pregon kaznivega dejanja grožnje in lahke telesne poškodbe. Zoper 21-letnika bodo policisti zaradi predrzne vožnje podali tudi kazensko ovadbo.

Policisti še zbirajo dodatna obvestila za ugotovitev dejanskega dogajanja.