Tragedija v Avstriji: mama naj bi utopila svoja dva otroka in si skušala soditi sama

Sosednjo Avstrijo pretresa tragična vest. 36-letna mama je ubila svoja dva otroka, stara sedem mesecev in sedem let. Kot poroča Kleine Zeitung, naj bi ju utopila v bazenu, nato si je skušala soditi sama, ko je z avtomobilom zapeljala v drevo. Pri tem se je poškodovala in bila pripeljana v bolnišnico, še poroča omenjeni medij.

Tragedija se je zgodila v mestu Absdorf v Spodnji Avstriji. 36-letna mama je ubila svoja dva majhna otroka, po podatkih policije stara sedem mesecev in sedem let. Ženska naj bi otroka utopila, nato pa sama skušala storiti samomor in z avtomobilom zapeljala v drevo.

Reševalce je poklical njen mož in navedel, da ga je žena poklicala in mu povedala, da je ubila otroka in da namerava storiti samomor.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager, policijska preiskava trenutno še poteka, policija pa preiskuje sum umora.

Skupnost, ki šteje okoli 2.400 prebivalcev, je pretresena in šokirana, župan mesta Franz Dam je dogodek opisal kot grozljiv.