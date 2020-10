Predrzen napad na policiste na Fužinah #video

Po družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, objavljen v času, ko je prvi večer začela veljati omejitev gibanja po 21. uri. V njem se skupina ljudi v ljubljanskih Fužinah zapodi proti policijskemu vozilu, njihovo dejanje pa spremljajo sočne kletvice in smeh. Policijski avtomobil v naglici odpelje. Posnetek je do naše objave všečkalo že okoli 4000 uporabnikov.

Kot je videti, so se člani skupine družili ob odprtem ognju, ki so ga zakurili na parkirišču naselja, nedaleč stran pa je situacijo očitno nadzorovala policija iz policijskega avtomobila.

Na posnetku se v določenem trenutku skupina odloči in z glasnim vpitjem začne teči proti avtomobilu, ta pa se nato v naglici odpelje.

Ko so prišle dodatne patrulje, se je skupina razbežala

Policija je pojasnila, da je okoli 21.30 policist Policijske postaje Ljubljana Moste ob kontroli območja Fužin zaznal, da se na Preglovem trgu zbira večja skupina oseb. Ker je bilo na kraju več oseb, je operativno komunikacijski center zaprosil za pomoč dodatnih partulj.

"V tem času je nekaj posameznikov v policijsko vozilo pričelo metati predmete, zaradi česar se je policist zaradi varnosti umaknil. Policist pri tem ni bil poškodovan, prav tako ni bilo poškodovano vozilo. Osebe so se po tem dogodku pred prihodom ostalih policijskih patrulj razbežale in njihova identiteta na kraju ni bila ugotovljena," so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti o dogodku še naprej zbirajo obvestila. V primeru podanih elementov kaznivega dejanja bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo ali izvedli ustrezne prekrškovne postopke, so še pojasnili.

Policija je sicer ugotovila določene posamezne kršitve odloka, sicer pa so ljudje ukrep v večini spoštovali in so bile tudi ulice v prestolnici prazne. Na vprašanje, koliko kršitev so ugotovili, so nam povedali, da tega podatka posebaj ne vodijo.

"Izvrševanje odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, je v izvirni pristojnosti ZIRS, Policija pa pri nadzoru sodeluje v okviru izvajanja svojih rednih nalog. To tudi pomeni, da policija beleži zgolj skupno število postopkov, ki predstavljajo kršitev neke določbe nekega izmed odlokov za preprečevanje širjenja virusa, ne pa tudi po posamezni vrsti kršitve oz. posameznem odloku," so pojasnili to, zakaj nam podatkov o številu kršitev nedovoljenega prehoda med statističnimi regijami oz. kršitev prepovedi zbiranja med 21. in 6. uro ne morejo posredovati.

Takšna je bila sicer prazna Ljubljana na prvi dan omejitve gibanja

Foto: Reuters

