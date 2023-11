Predlog preoblikovanja Vzajemne na pristojnem odboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se bo zgodila 1. januarja 2024, ko se bo obstoječe prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovalo v obvezni zdravstveni prispevek, katerega bo v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju začel zbirati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Predlog zakona določa, da Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrne njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Več kot 700.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Upravičenci do delnic v novi delniški družbi bodo ZZZS in zavarovanci Vzajemne na dan 31. december 2023.

Vzajemna, ki danes 93 odstotkov prometa ustvarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo po zagotovilih vlade tudi po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanju lahko še naprej izvajala svojo dejavnost. V Vzajemni tem načrtom nasprotujejo, saj ocenjujejo, da gre za neupravičen poseg v avtonomijo gospodarske družbe in njenih članov, ter da bi to pod vprašaj postavilo njeno prihodnje delovanje pod neznanim lastnikom.