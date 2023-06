To se je slovenskemu turistu zgodilo v Grčiji

Temperature so se že dvignile nad 30 stopinj, zato lahko zanesljivo rečemo, da se je začel čas dopustovanja. Mnogi svoje proste dni radi preživijo na poti oziroma ob raziskovanju in odkrivanju novih krajev, kultur in običajev. Potovanje v tujino je vedno čudovita priložnost za ustvarjanje nepozabnih spominov v družbi najbližjih. Da bi bila izkušnja potovanja čim bolj prijetna in brezskrbna, je pomembno, da se pred odhodom ustrezno pripravite. Tudi na dopustu se namreč lahko pojavijo zdravstvene težave, kot se je zgodilo zavarovancu zavarovalnice Vzajemna, ki je dopustoval v Grčiji. Po zaslugi zavarovanja Varuh zdravja, Vzajemne , je bil razplet pozitiven, tudi s finančnega vidika.

Potovanja v tujino za marsikoga predstavljajo težko pričakovan trenutek, ki se ga skupaj s svojimi najbližjimi veselijo vse leto. Spet drugim pa povzročajo stres pred neznanim. A odhod v tujino vsekakor ni nekaj, česar bi se morali bati, pa čeprav se odpravljate daleč stran od doma, morda v kraje, ki jih še ne poznate. Vse, kar morate storiti je, le to, da se na potovanje dobro pripravite. Ne glede na to, ali boste odpotovali prek agencije ali v lastni režiji, smo za vas poiskali nekaj nasvetov, ki se jih velja držati, da bo vaše potovanje kar najbolj brezskrbno.

S seboj vzemite vse potrebne dokumente

Pred odhodom v tujino je ključnega pomena, da si priskrbite vso dokumentacijo, ki bi jo lahko na poti potrebovali. Preverite tudi veljavnost svojega potnega lista. Ob obisku držav, ki niso del Evropske unije, bodite pozorni, da bo vaš potni list ob vstopu v državo veljaven še vsaj šest mesecev, sicer vas bodo na meji zavrnili.

Foto: Vzajemna Ne pozabite tudi pravočasno preveriti, ali Slovenci za vstop v izbrano državo potrebujemo vizo ali potrdilo o cepljenju. Vsekakor pa ne smete pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Tako kot doma se lahko tudi v tujini hitro zgodi nezgoda. Da bi lahko kakovostno poskrbeli za svoje zdravje v primeru poškodbe ali bolezni, je pred odhodom čez mejo dobro poskrbeti za primerno zdravstveno zavarovanje za tujino. Pri Vzajemninem Varuhu zdravja imajo pestro ponudbo – za krajši izlet, daljše potovanje ali potovalne avanture večkrat na leto. Njegove ključne prednosti so široka kritja, asistenca 24/7 v slovenščini, storitev Dr. Posvet pri celoletnem zavarovanju Multitrip in visoke zavarovalne vsote – vse do milijona evrov.

Poskrbite za zdravje na poti

Pred potovanjem v tujino je priporočljivo obiskati zdravnika ali specialista za potovanja, v Sloveniji v ta namen deluje tudi turistična ambulanta NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Pogovorite se o morebitnih cepivih, ki jih potrebujete glede na izbrano destinacijo. Prav tako se prepričajte, ali imate sklenjeno zadostno zdravstveno zavarovanje za tujino, ki pokriva morebitne nujne primere ali zdravljenje v tujini.

24-urna pomoč v tujini Asistenčni center Varuha zdravja, ki pomoč organizira v slovenskem jeziku, je zavarovancem na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu. V primeru nezgode ali bolezni se takoj obrnite na asistenčni center Varuha zdravja na telefon +386 1 47 18 777 ali jim pišite na tujina@vzajemna.si, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

Pred odhodom preverite varnostne razmere

Pred odhodom se seznanite z varnostnimi razmerami v državi, kamor potujete. Preverite aktualne potovalne nasvete in opozorila, ki jih izdaja naše ministrstvo za zunanje zadeve. Bodite pozorni na morebitne politične nestabilnosti, teroristične grožnje ali posebne varnostne ukrepe. Prav tako je priporočljivo, da si priskrbite kontaktno številko slovenskega veleposlaništva ali konzulata v izbrani državi, če bi potrebovali nujno pomoč.

Izkažite spoštovanje lokalni kulturi

Vsaka država ima svoje specifične kulturne običaje, norme in vrednote. Pred odhodom v tujino se seznanite s temi razlikami, da se boste lažje prilagodili novemu okolju. Spoštovanje lokalnih običajev in tradicij je ključnega pomena za vzpostavitev pozitivnega odnosa s prebivalci države, kamor potujete.

Za potovanje večkrat na leto izberite Multitrip Radi potujete? Potem razmislite o celoletnem zavarovanju za tujino. Za vse, ki potujete večkrat na leto, je smiselno izbrati Celoletno zavarovanje za tujino Multitrip. Primerno je za več posameznih potovanj v tujino, ki ne trajajo več kot 90 dni. Ob sklenitvi Multitripa prek spleta prejmete še poseben desetodstotni popust. Preverite ponudbo zavarovanja Multitrip.

Vnaprej ocenite stroške potovanja

Pred potovanjem si priskrbite jasno sliko o svojem finančnem stanju in razmislite, koliko denarja želite porabiti na potovanju. Upoštevajte stroške za letalske vozovnice, namestitev, prehrano, prevoz, vstopnine, nakup spominkov in druge dejavnosti.

Prav tako bodite pozorni na valuto države, v katero potujete, in preverite trenutni menjalni tečaj. S seboj imejte nekaj gotovine, vsekakor pa ne pozabite tudi na kreditno kartico.

Poskrbite za varnost svojih osebnih stvari

Med potovanjem je pomembno poskrbeti za varnost svojih osebnih stvari. Investirajte v kakovosten potovalni kovček z zanesljivo ključavnico ali kombinacijsko kodo. Prav tako imejte pri sebi manjšo denarnico za vsakodnevno uporabo, ki naj bo vedno z vami.

Poskrbite tudi za varnost drugih dragocenosti, med katere poleg denarja in plačilnih kartic spadajo še potni list, pametni telefon, fotoaparat, nakit, morda celo prenosni računalnik. V številnih namestitvah vam ponujajo sef za shranjevanje vrednejših osebnih predmetov, ki je bodisi v vaši sobi ali pa na recepciji.

Sklenite zdravstveno zavarovanje za tujino

Ne glede na to, kam potujete, je priporočljivo skleniti zavarovanje za tujino, tudi znotraj Evropske unije, saj evropska zdravstvena kartica ne krije vseh zdravstvenih stroškov, ki lahko nastanejo v tujini.

V Varuhu zdravja, Vzajemni, so oblikovali širok nabor paketov z različnimi zavarovalnimi vsotami, ki so prilagojeni destinaciji in načinu potovanja. Tako si lahko vsak sam izbere zanj najustreznejši paket.

Vzajemnino zavarovanje za tujino Varuh Zdravja zagotavlja hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo, asistenco v slovenskem jeziku in še mnogo drugega za vaše zdravje na poti – tudi v primeru akutnega poslabšanja kronične bolezni. Zagotavlja vam:

zdravniško asistenco 24/7 (pomoč svetovalcev v slovenskem jeziku in organizacija storitev, ki jih potrebujete),

medicinsko pomoč v tujini (tudi zunaj javne zdravstvene mreže, celo v primeru akutnega poslabšanja kroničnih bolezni),

nujne prevoze in namestitev (vključuje tudi iskanje in reševanje s helikopterjem, namestitev v tujini in prevoz nazaj v Slovenijo),

varnost in preglednost (brezskrbnost med bivanjem v tujini in pregleden ter razumljiv sistem kritij, vključno s pravno pomočjo).

Novost v Zavarovanju za tujino Varuh zdravja Vzajemne je videoposvet s slovenskim zdravnikom kjerkoli, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zavarovalec, ki sklene celoletno zavarovanje za tujino Multitrip, ima na voljo storitev Dr. Posvet. Storitev se lahko uporablja s pametnim telefonom ali računalnikom. Vsa komunikacija z zdravnikom poteka prek aplikacije, in sicer kot klepet ali videoklic, ki jo izberete ob aktivaciji (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram) na telefonu ali računalniku.